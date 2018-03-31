Катя Осадчая взяла интервью у Пэрис Хилтон: фото
Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая выложила в Instagram фото, на котором она общается с Пэрис Хилтон
Известная ведущая в своем Instagram анонсировала разговор с американской звездой, подписав фото тегом "скоро в светской жизни".
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На фото можно увидеть, что Пэрис Хилтон очень тщательно подготовилась к открытию восстановленного отеля. Звезда надела изысканное черное платье. Стоит добавить, что не менее изысканно выглядит ее жених Крис Зилка.
Стоит добавить, сегодня утром по прибытии во Львов Пэрис Хилтон в своем Instagram выложила фото роскошных апартаментов в отеле Grand Hotel, на открытие которого звезда приехала. Также Пэрис показала, как украинцы встретили ее в аэропорту, где ее ждало немало поклонников, с которыми звезда общалась, фотографировалась и раздавала автографы.