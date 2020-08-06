Вблизи курорта "Катранка", что в селе Лиманка Татарбунарского района Одесской области, в море утонули супруги. Произошло это, очевидно, потому, что отдыхающие не сумели справиться с течением воды.

О том, как произошла беда, на своей фейсбук-странице рассказал Алексей Левченко – очевидец события. Он с еще несколькими людьми помогал спасать женщину.

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Как все происходило:

По словам Левченко, в день трагедии, 4 августа, на пляже было ветрено, а сами супруги не были навеселе.

Я отплыл подальше и наслаждался теми качелями из волн, которые накатывали одна за другой. Увлекшись этим, я не заметил, как прилично удалился от берега. Перевернувшись на спину, благополучно добрался до безопасного места. Повернул голову, я увидел симпатичную молодую девушку, наши взгляды на секунду пересеклись. Она улыбалась и была счастлива,

– отметил он.

Мужчина добавил: в момент у него мелькнула мысль: "так далеко от берега плавает сама и не боится".

Как потом он увидел, девушка отдыхала вместе с большой компанией.

При этом, выходя из моря, мужчина заметил, что делать ему это очень трудно, "якобы назад его тянула какая-то сила".

Поэтому он вытащил из воды своих детей и обратил внимание на компанию девушки, которая начала странно себя вести.

Самый старший из них начал махать руками, бегая по пляжу. А незнакомка в море уже была в окружении двух мужчин.

Как оказалось позже, один из них ее муж, другой – кум. Они удалялись от берега, а ситуация разворачивалась очень быстро.

Буквально сразу с поля зрения исчез один из мужчин, после него – девушка. Третий на спине плыл к берегу.

Через некоторое время тело девушки стало видно и казалось, что она тоже плывет на спине. Но впоследствии стало ясно, что волна просто несет ее тело.

Далее был шок, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то просто не понимал, как это могло произойти,

– рассказал очевидец.

По его словам, на помощь откликнулись семья медработников и парень, которые тоже отдыхали рядом.

Парень в течение 2 часов делал массаж сердца и искусственное дыхание. Между тем Левченко со старшим сыном все это время принимали участие и выполняли все указания мужчины-медработника.

Запаха спиртного от девушки не было слышно.

"Скорая" приехала уже будто к покойной"

Люди на пляже отчаянно пытались спасти женщину. А вот когда приехала "скорая", то, по словам очевидца, медики в карете вели себя так, будто приехали уже к покойнице.

Отдыхающие сами несли на носилках тело женщины и останавливались каждые 20 – 30 секунд, делая искусственное дыхание. Зато врач в "скорой" ничего не мог найти и подключить необходимое оборудование. Следовательно, те же люди с пляжа продолжали оказывать медицинскую помощь женщине уже в машине.

Что говорят правоохранители и спасатели

Спасти 37-летнюю женщину, к сожалению, не удалось. Она умерла в 23:10 5 августа в больнице. Об этом ТСН рассказали в ГСЧС региона.

Как уточнили в Нацполиции, женщину доставили в реанимацию Татарбунарской ЦРБ, где она умерла.

Мужчину 6 августа нашли спасатели. По факту гибели людей открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".