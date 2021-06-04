Если Украина откажется от Донбасса, то линия фронта сдвинется дальше, – Казанский

В Украине не стоит вопрос о том, чтобы отдать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей России. Однако если украинское государство откажется от Донбасса, то линия фронта сдвинется дальше и Кремль будет отвоевывать новые территории.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский отметил, что если бы на Донбассе существовал сепаратизм, то дискуссия была бы совсем другой. Впрочем, по его мнению, ситуация на оккупированных территориях совсем другая.

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Россия захочет другие украинские территории

По словам Казанского, пока не стоит вопрос о том, чтобы отдать Донбасс и тем самым решить вопрос мира в государстве. Он отметил, что Россия уже оккупировала часть Украины и будет делать это в дальнейшем.

Если мы завтра откажемся от Донецка и Луганска и скажем, что они нам не нужны, то это означает, что линия фронта перейдет дальше и Россия будет отвоевывать все новые территории,

– отметил журналист.

Казанский предположил, что Кремль и в дальнейшем будет продвигать собственную пропаганду, считая, что Украина должна быть пророссийской.

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Кремлю нужна вся Украина

По словам журналиста, пока главари боевиков недовольны той территорией, на которой они находятся. Говорится о Донетчине и Луганщине.

"Если найдется кто-то, кто предложит отдать им все, они не успокоятся и скажут, что им нужен Харьков, Одесса, Запорожье. Эта ситуация не о сепаратизме, а о российской агрессии", – подчеркнул член украинской делегации в ТКГ.

Казанский также предположил, что России нужна вся территория Украины. Учитывая это, в Кремле не успокоятся, пока не захватят значительную часть украинского государства. Журналист подытожил, что оккупанты не собираются останавливаться на сегодняшней линии разграничения.

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