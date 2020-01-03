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      Казарин: "Армия, вера, язык", – это не о Порошенко, а о национальной идентичности

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      Павел Казарин / 24 канал

      Владимиру Зеленскому надо понять, что консервативный триптих – "армия, язык, вера", который был на вооружении у его предшественника, – это не выдумка ленивых людей и не какой-то бессодержательный лозунг абстрактных националистов.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал журналист и телеведущий Павел Казарин.

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      Армия, язык, вера – это неотъемлемая часть создания национальной идентичности.

      По большому счету, сегодняшняя линия противостояния звучит очень просто: есть Украина, а есть Россия, и какое-то идеологическое чистое поле, по которому идет битва,
      – пояснил Казарин.

      Он привел пример, что в начале 20 века в российской Карелии доля карелов составляла 73%, а сейчас она – примерно 17%. И это не следствие того, что их уничтожили или выселили в Сибирь – их просто ассимилировали. И такая история может повториться с кем угодно.

      "Россия убедила их, что они не карелы, а россияне. И именно поэтому нужно понимать, что то время, которое выигрывают нам ВСУ, солдаты и офицеры, которые сейчас защищают нашу страну, нужно тратить, чтобы отстраивать украинское государство внутри украинского государства. Надо приватизировать эти территории", – подчеркнул журналист.

      Нужно понимать, что идентичность, этот триптих – армия, язык, вера – это не пустые слова. И что кроме экономических реформ и продвижения страны вперед именно в экономическом смысле, нужно продвигать ее и в смысле идентичности. Если ты не заполняешь вакуум, за тебя будет его заполнять кто-то еще,
      – подчеркнул Казарин.

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      Видео полного интервью с Павлом Казариным

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      3 января
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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Петр Порошенко
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