Об игорном бизнесе, сколько потерял бюджет Украины и скандальном разговоре коллег – в эфире "Что это было?" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал Народный депутат фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий.

Законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине приняли еще в начале 2020 года, в него подали немало правок, но рассматривать его во втором чтении еще не спешат. Народный депутат фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий отметил, что в игорном секторе вращается 1% экономики Украины. Об этом Заблоцкий рассказал в программе "Что это было?" на 24 канале.

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"Фактически, каждая сотая гривна, что зарабатывается украинцами, "спускалась" в игровых автоматах. Это примерно 1 % ВВП Украины. Я думал, что это гораздо меньшие суммы", – отметил Заблоцкий.

По словам нардепа, даже с действующим запретом, игорный бизнес в Украине сейчас работает. Несмотря на то, что закрыли игровые точки, казино – весь рынок не запрещен до конца, а перешел в онлайн. Даже до сих пор присутствуют рекламы игорных компаний на домах.

Онлайн невозможно запретить технически. Особенно во время "коронаэкономики" многие эмигрировали туда. Несмотря на это, запрет наземных точек ограничивает в привлечении игроков. Рынок сейчас очень сильно "упал",

– рассказал нардеп.

Он добавил, что почти весь рынок "крышевала" именно полиция. А правительство попытается его возродить в таких же размерах, но в легальном формате. Главная задача – чтобы иностранцы оставляли валюту в Украине.

Законопроект об игорном бизнесе предусматривает:

Регулирование работы казино (в сети – тоже), букмекерских пунктов, лотерей.

Создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Деньги за лицензии пойдут в специальный Фонд для поддержки медицины, спорта и культуры.

Допустимый возраст игрока – с 21 года, требования к идентификации игроков – усиленные.

Залы для азартных игр позволят располагать исключительно в отелях.

Что известно о легализации игорного бизнеса? Законопроект о легализации игорного бизнеса и азартных игр Рада в первом чтении приняла еще 16 января. После этого в него подали более 3 тысяч правок.



Легализовать игорный бизнес в Украине решили после 11 лет запрета, который был еще в 2009 году. Но он оказался несовершенным – по всей стране продолжили работать залы с игровыми автоматами под вывеской лотерей.



Правительство прямо запретило заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей 20 декабря 2019 года. Тогда по всей стране прокатилась волна закрытия нелегальных казино.



В январе 2020 года власть решила принять закон, которым игорный бизнес частично легализуют.

Сколько потерял бюджет Украины за 10 лет запрета

Уже более 10 лет в Украине запрещен игорный бизнес. За это время украинский бюджет недополучил минимум 2 миллиарда долларов. Однако все зависит от объемов рынка. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий.

По его словам, если, например, на пике отрасль игорного бизнеса зарабатывает миллиард долларов в год, то не менее 20% должно попасть в государственный бюджет.

"Не меньше, это минимум. Можете себе посчитать, что в худшие годы – это от 100 до 200 миллионов долларов в год. Думаю, минимум 2 миллиарда долларов бюджет недополучил", – подчеркнул Заблоцкий.

Что украинцы думают о легализации игорного бизнеса: смотрите видео

О скандальном разговоре коллег из " Слуги народа"

Нардеп от фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий назвал скандальный разговор своих коллег Александра Корниенко и Давида Арахамии "типичным примером сексизма". Нардеп признал, что эта ситуация недопустима и он осуждает высказывания коллег.

Это типичный пример сексизма, к сожалению, в нашей политике его много. Я всегда это осуждал, и этот пример тоже осуждаю, не зависимо от того, смонтировано это или вырвано из контекста,

– отметил Заблоцкий.

Он уточнил, что первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко извинился за свои высказывания. В то же время Аллахвердиева эти извинения приняла.