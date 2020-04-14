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      Каждая третья гривна из бюджета идет на погашение или обслуживание долга, – Гетманцев

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      Каждая третья гривна идет на погашение долга / 24 канал

      Объем украинского долга не такой большой по сравнению с другими странами – лишь 50%. Однако стоимость долга некоторых государств, которые получают заимствования бесплатно и долга Украины, которая получает его под достаточно большие проценты – совершенно разная.

      А во время кризиса проценты могут стать еще больше. Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

      Первую часть интервью читайте здесь Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского

      По его словам, Украина вынуждена треть поступлений в бюджет отдавать кредиторам.

      К сожалению, мы имеем государство с финансовой системой, которая находится в очень непростой ситуации. Каждая третья гривна из бюджета идет на погашение или обслуживание долга. Это огромная сумма,
      – подчеркнул Гетманцев.

      Он добавил, что если Украина получит мощный сигнал от МВФ, то сможет продолжать ту политику, которая является обоснованной – проактивную политику с государственным долгом.

      Как отмечает Гетманцев, в рамках этой политики необходимо:

      1. Уменьшить объем государственного долга, что уже происходит. "Мы говорили о том, что до 2024 года можно будет уменьшить до 40% с 50%, которые были в конце 2019", – сказал председатель комитета.
      2. Удешевить долг. Тот дорогой долг, который брали все эти 4 года, изменить на более дешевый, а короткий – на длинный."Мы должны сделать эти шаги в среднесрочной перспективе. То есть за 2-3 года должны реструктуризировать свой долг, а также увеличить гривневую часть этого долга. Зато уменьшить долларовую. Это можно сделать только при стабильности гривны", – подытожил Гетманцев.

      Смотрите полное интервью с Даниилом Гетманцевым в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале

       

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Бюджет 2020 Бюджет Гривна МВФ Транш МВФ Долговой кризис
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