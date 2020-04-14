Каждая третья гривна из бюджета идет на погашение или обслуживание долга, – Гетманцев
Объем украинского долга не такой большой по сравнению с другими странами – лишь 50%. Однако стоимость долга некоторых государств, которые получают заимствования бесплатно и долга Украины, которая получает его под достаточно большие проценты – совершенно разная.
А во время кризиса проценты могут стать еще больше. Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.
Первую часть интервью читайте здесь Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
По его словам, Украина вынуждена треть поступлений в бюджет отдавать кредиторам.
К сожалению, мы имеем государство с финансовой системой, которая находится в очень непростой ситуации. Каждая третья гривна из бюджета идет на погашение или обслуживание долга. Это огромная сумма,
– подчеркнул Гетманцев.
Он добавил, что если Украина получит мощный сигнал от МВФ, то сможет продолжать ту политику, которая является обоснованной – проактивную политику с государственным долгом.
Как отмечает Гетманцев, в рамках этой политики необходимо:
- Уменьшить объем государственного долга, что уже происходит. "Мы говорили о том, что до 2024 года можно будет уменьшить до 40% с 50%, которые были в конце 2019", – сказал председатель комитета.
- Удешевить долг. Тот дорогой долг, который брали все эти 4 года, изменить на более дешевый, а короткий – на длинный."Мы должны сделать эти шаги в среднесрочной перспективе. То есть за 2-3 года должны реструктуризировать свой долг, а также увеличить гривневую часть этого долга. Зато уменьшить долларовую. Это можно сделать только при стабильности гривны", – подытожил Гетманцев.
Смотрите полное интервью с Даниилом Гетманцевым в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале
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