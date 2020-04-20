Каждому третьему отелю и ресторану в Германии грозит банкротство
В Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться из-за введенных карантинных ограничений. Около 70 тысяч гостиниц и ресторанов без помощи государства станут банкротами.
Близько 223 тисяч компаній з цієї галузі вже втратили понад 10 мільярдів євро доходів. Такі дані оприлюднила Німецька асоціація готелів та ресторанів, повідомляє видання Bild am Sonntag.
Актуально Меркель заявила про поступове послаблення карантину в Німеччині
Німецький уряд послаблює карантин. Чимало магазинів площею до 800 квадратних метрів відкриються вже з понеділка за умови дотримання певних вимог.
Однак послаблення не стосуються готелів, ресторанів, барів та інших закладів громадського харчування. Без додаткової допомоги у цих сферах може статися значна хвиля банкрутств.
Тому асоціація закликає до відповідального відкриття готелів, ресторанів і кафе, зниження ПДВ до 7% і створення державного фонду порятунку з прямою допомогою для бізнесу.
Що відомо про послаблення карантину в Німеччині
- Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що епідемія коронавірусу взята під контроль. З понеділка у Німеччині почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією.
- Уряд рекомендував німцям носити захисні маски під час походів у магазин та у громадському транспорті.
- Правила соціального дистанціювання задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти щонайменше до 3 травня.
- Школи у країні дозволять відкривати поступово, починаючи з 4 травня. Однак проведення масових заходів буде заборонене до кінця літа.
- Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що епідемія коронавірусу взята під контроль.
Зверніть увагу! Станом на 15 квітня у Німеччині коронавірус виявили у понад 140 тисяч людей. Від недуги померли 4 294 людей, одужали – понад 74 тисячі.
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