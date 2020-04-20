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      Каждому третьему отелю и ресторану в Германии грозит банкротство

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      Що загрожує ресторанному і готельному бізнесу в Німеччині? / Imago Images

      В Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться из-за введенных карантинных ограничений. Около 70 тысяч гостиниц и ресторанов без помощи государства станут банкротами.

      Близько 223 тисяч компаній з цієї галузі вже втратили понад 10 мільярдів євро доходів. Такі дані оприлюднила Німецька асоціація готелів та ресторанів, повідомляє видання Bild am Sonntag.

      Актуально Меркель заявила про поступове послаблення карантину в Німеччині

      Німецький уряд послаблює карантин. Чимало магазинів площею до 800 квадратних метрів відкриються вже з понеділка за умови дотримання певних вимог.

      Однак послаблення не стосуються готелів, ресторанів, барів та інших закладів громадського харчування. Без додаткової допомоги у цих сферах може статися значна хвиля банкрутств.

      Тому асоціація закликає до відповідального відкриття готелів, ресторанів і кафе, зниження ПДВ до 7% і створення державного фонду порятунку з прямою допомогою для бізнесу.

      Що відомо про послаблення карантину в Німеччині

      • Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що епідемія коронавірусу взята під контроль. З понеділка у Німеччині почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією. 
      • Уряд рекомендував німцям носити захисні маски під час походів у магазин та у громадському транспорті.
      • Правила соціального дистанціювання задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти щонайменше до 3 травня.
      • Школи у країні дозволять відкривати поступово, починаючи з 4 травня. Однак проведення масових заходів буде заборонене до кінця літа.
      • Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що епідемія коронавірусу взята під контроль.

      Зверніть увагу! Станом на 15 квітня у Німеччині коронавірус виявили у понад 140 тисяч людей. Від недуги померли 4 294 людей, одужали – понад 74 тисячі.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Мировой кризис 2020 Бизнес Гостиницы Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Украины
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