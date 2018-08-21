Каждую минуту два человека из Украины едут на заработки, – СМИ

По словам эксперта, из Украины выезжает преимущественно высококвалифицированная сила и может увеличиваться количество низкоквалифицированной силы.

Каждую минуту два человека из Украины выезжают на заработки. Такую статистику обнародовал интернет-сайт ukrainianpeopleleaks.com, передает 112.ua. Так, с конца марта из Украины выехало почти 440 тыс. украинцев. Для подсчета этой категории мигрантов ресурс использовал цифру, озвученную министром иностранных дел Павлом Климкином, который отметил, что "ежемесячно из Украины выезжает около 100 000 работников".



По словам эксперта по экономическим вопросам Международного центра перспективы Егора Кияна из Украины выезжает преимущественно высококвалифицированная сила и может увеличиваться количество низкоквалифицированной силы.



"В целом считается, что трудовые мигранты не дают возможности стране увеличивать темпы производства, поскольку они работают на ВВП другой страны", – заявил Киевлян.



Увеличение количества работников может повлиять на украинскую демографию. По данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 36%.



"Если такая тенденция сохранится еще там 3-5-10 лет, то все трудовые мигранты превратятся в трудовых эмигрантов. А также еще и студенты, которые там учатся, там они получают образование и останутся там работать", – заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.



Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что трудовая миграция успела коснуться 9 млн украинцев.