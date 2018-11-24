Каждую секунду падали на землю, символизируя погибших: львовяне почтили память жертв Голодомора

24 ноября во Львове возле памятника Шевченко устроили акцию "Зажги свою свечу памяти", на которой все неравнодушные зажгли свечи в память погибших во время Голодомора 1932-33 годов. Также они устроили перформанс – каждую секунду падали на землю, символизируя погибших людей, которые во времена Голодомора умирали каждую секунду.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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На акции дети раздавали пшеничные колоски всем желающим, а молодежь держала перед собой таблички с названиями поселков, расположенных в Восточной Украине, где сейчас еще продолжается война.

Тогда во время Голодомора 1932-32 годов там умирало очень много людей. На табличках были написаны цифры погибших именно в этом населенном пункте



Таблички с количеством погибших в разных населенных пунктах

Отец львовянина Юрия Зирченко в возрасте пяти лет вместе со своими братьями и сестрами, которые были еще моложе, должны были спасаться от Голодомора в лесу, потому что свой дом продали, однако этих денег надолго не хватило.

Мы остались на улице с тремя маленькими детьми. Мама взяла их за руки и пошла с ними в лес, где построила землянку, и там они выживали,

– вспомнил Юрий.

А у Ратуши молодежь устроила свою акцию к годовщине Голодомора, обустроив кухню под открытым небом назвали ее "Непосчитанные". Они готовили блюда, которыми спасались украинцы в 1932-33 годах.



"Блюдо", которое ели люди во время Голодомора

Это такая символическая уха, сваренная из шишек, обычных листьев, коры деревьев, которые украинцы искали в лесах, чтобы выжить. Ее активисты раздавали прохожим, по их словам, она имеет привкус земли и на ней невозможно было продержаться хотя бы несколько дней.

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысяч человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: