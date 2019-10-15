Каждый день 500 тысяч долларов: почему Коломойский должен "Приватбанку" все больше

Сумма позывных требований "Приватбанка" к экс-владельцам Коломойскому и Боголюбову ежедневно растет на 500 тысяч долларов. Ее банк пытается возместить в Высоком суде Лондона.

Сначала основная сумма иска составила 1,9 миллиарда долларов, это отметили в пресс-релизе по итогам победы Приватбанка в апелляционном суде Англии и Уэльса.

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Как стало известно 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать иск госбанка к бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В дальнейшем (сумма – 24 канал) составляла 2,6 миллиарда долларов и сейчас составляет около 3 миллиардов долларов с учетом процентов, которые продолжают начисляться в размере 500 тысяч долларов ежедневно,

– говорится в сообщении.

До того, как "Приватбанк" национализировали, эти деньги выводились путем выдачи кредитов подконтрольным Коломойскому компаниям. За них компании покупали марганцевую руду, яблочный сок и другие товары "в нереальном количестве" по договорам, которые были фиктивными.

Отметим, апелляционное решение по делу "Приватбанка" против экс-владельцев в Лондоне содержит 278 пунктов, каждый из которых принят в пользу банка.

Подробнее о решении суда:

Всемирный арест активов Коломойского продлится. Рассмотрение данного дела подпадает под юрисдикцию Высокого суда Лондона, ведь речь идет о мошенничестве в крупных размерах. Теперь суд Лондона начнет рассмотрение по иску Приватбанка по сути. Банк может и дальше требовать от бывших владельцев возмещение полной суммы ущерба – 1,9 миллиарда долларов (вместе с процентами – 3 миллиарда долларов).

Что известно о деле Приватбанка?В декабре 2017 года национализированный Приватбанк подал иск в высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice.



Этим иском банк добивается возмещения 1,9 миллиарда долларов + проценты, которые прежние владельцы скорее всего вывели из него накануне национализации.



Впоследствии суд арестовал активы ексвласників банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. В ней говорилось, что дело Приватбанка не в юрисдикции этого суда, а следовательно, он не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию.