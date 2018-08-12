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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Каждый день ходил бы! Но это чудо, такого не будет, – незрячий компьютерщик о трудоустройстве

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Уникальный человек живет и работает в Харькове. Тарас Матвеев от рождения не видит, но это не помешало мужчине самостоятельно изучить все внутренности сложной техники и браться за ремонты. Сейчас мастер на волонтерских началах чинит технику в библиотеке для незрячих и мечтает об обновлении тамошних компьютеров.

"Скорая компьютерная помощь" – так Тараса называют в харьковской библиотеке для незрячих. Это его второй дом, и каждый компьютер он знает на ощупь.

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"Все компьютеры! Даже не только компьютеры. Перегорела лампочка – он приедет починит, сломался кран – он приедет починит. Он у нас починит все. Все что есть", – смеется библиотекарь Оксана Чеботарева.

Тарас Матвеев не видит от рождения. Однако между ним и его любовью детства – физикой – ничто не смогло поставить препятствий. Шутит, в школе, как привязанный, ходил за учителем. Теперь ремонтирует все – от электросетей до компьютеров.

И в библиотеке имени Гиршмана компьютеры заработали для незрячих только благодаря Тарасу.

Для слепых нет ничего. И мы ничего не можем купить, потому что это безумно дорого, а нам говорят: "Средств нет". И с нуля, буквально с нуля все сделал Тарас,
– рассказала заведующая библиотеки для слепых имени Гиршмана Анна Калинина.

Кроме этого, Тарас помогает освоить компьютер таким, как и он сам, – незрячим. Для них он собирает технику, устанавливает программы и консультирует при сбоях. Но при этом уникальный мастер живет на деньги от нечастых подработок и соцпомощь.

Это не пенсия, это пособие – 2178 гривен. Это сумма, на которую не разгуляешься, в принципе. Хотя есть у людей и поменьше,
– сказал компьютерщик.

В библиотеке более всего хотели бы трудоустроить Тараса, чтобы компьютерщик был под рукой, хотя бы на полставки. Но денег на новые должности из бюджета не выделяют. О постоянной работе, как о чуде, мечтает и сам ремонтник.

И каждый день ходил бы, как на работу! И все. Работа нужна, деньги нужны. Но это чудо. Такого не будет, конечно,
– отчаялся господин Тарас.

Всего же в Украине живут более 2,5 миллиона человек с различными инвалидностями. И хотя, по данным статистики, Харьковская область – второй регион по количеству вакансий для таких людей, Тарас найти мастерскую, которая бы приняла незрячего компьютерщика на работу, не может. Поэтому пока принимает в подарок детали и чинит "железо" дома.

Теги: Новости Украины Новости Харькова
Источник: 24 канал
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