Каждый день за работой: 11-летняя школьница шьет по 70 масок в день и дарит их людям – фото
11-летняя Алиса Пономаренко из Балаклеи на Харьковщине шьет около 70 масок за день и отдает их. Девочке начали заказывать маски из других регионов Украины.
Об истории девочки рассказывает местное издание МГ "Объектив". По словам Алисы, с начала карантина ее тревожил тот факт, что не все люди могут купить себе защитные маски, поэтому она предложила маме шить маски и дарить их.
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С тех пор она проводит время за своей швейной машинкой каждый день. С тканью помогают местные жители.
Откликнулись люди, когда у Алисы вышла из строя швейная машинка, и заплатили за ремонт. Есть люди, которые помогают с тканью, нитками и прочим необходимым материалом для пошива масок. Есть те, которые отказываются принимать бесплатно маски и платят какую-то сумму,
– рассказала мама юной швеи Юлия.
Алиса Пономаренко за работой / Фото МГ "Объектив"
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