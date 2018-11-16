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      "Каждый должен иметь тайны": Зеленский рассказал, когда объявит свое решение по выборам

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      Зеленский прокомментировал свое вероятное участие в выборах
      Зеленский прокомментировал свое вероятное участие в выборах / Фото из открытых источников

      Комик и шоумен Владимир Зеленский, который по данным опросов украинцев занимает второе место в президентском рейтинге, прокомментировал свое вероятное участие в выборах. Он отметил, что о решении идти или не идти в президенты, сообщит в будущем.

      Об этом артист сказал в интервью ТСН.

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      На уточняющий вопрос журналистки, почему он не хочет говорить всерьез и раскрывать планы относительно того, будет ли участвовать в президентских выборах, Зеленский ответил: "У каждого человека должны быть тайны. Иначе кто он".

      Кроме того, шоумен отметил, что сейчас занят своей работой и юмористическими проектами.

      "У меня" Лига смеха", "Вечерний квартал". Сейчас я присутствовал на репетиции, работаю с прекрасными дамами. Женщины – лучший электорат! А тем более – красивые и с чувством юмора", – отметил юморист.

      В то же время, ответ относительно вероятного участия в президентских выборах артист пообещал дать в будущем.

      Это оставим на будущее, если можно. В любом случае, это мое решение, личное,
      – пояснил Зеленский.

      Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут избирать Президента уже в седьмой раз, на смену действующему – Петру Порошенко. Традиционно, в Украине нового Президента выбирают каждые 5 лет. По Конституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранения прав граждан этой страны.

      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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