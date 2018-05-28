Каждый факт убийства украинского ребенка на Донбассе должен лечь в иски Украины к РФ, – нардеп
Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала гибель от снаряда пророссийских боевиков в Донецкой области 15-летней школьницы Дарьи. Политик призвала по каждому такому факту открывать уголовное производство.
Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.
Отметим, что 28 мая в оккупированном поселке Железное вблизи Торецка в результате попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья, которая три дня назад отпраздновала свой день рождения.
"Это просто ужас. Последние недели приносят страшные новости с линии фронта, гибнут военные и гражданские, от обстрелов погибли несколько детей", – отметила Геращенко.
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По каждому факту убийства украинского ребенка должно быть открыто уголовное производство и этот фактаж должен лечь и в иски Украины к России, которая спонсирует терроризм на Донбассе, в международные суды,
– отметила нардеп.
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