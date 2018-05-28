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Каждый факт убийства украинского ребенка на Донбассе должен лечь в иски Украины к РФ, – нардеп

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Ирина Геращенко заявила, что каждый факт убийства украинского ребенка на Донбассе должен лечь в иски Украины к России
Ирина Геращенко заявила, что каждый факт убийства украинского ребенка на Донбассе должен лечь в иски Украины к России / Focus.ua

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала гибель от снаряда пророссийских боевиков в Донецкой области 15-летней школьницы Дарьи. Политик призвала по каждому такому факту открывать уголовное производство.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Отметим, что 28 мая в оккупированном поселке Железное вблизи Торецка в результате попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья, которая три дня назад отпраздновала свой день рождения.

"Это просто ужас. Последние недели приносят страшные новости с линии фронта, гибнут военные и гражданские, от обстрелов погибли несколько детей", – отметила Геращенко.

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По каждому факту убийства украинского ребенка должно быть открыто уголовное производство и этот фактаж должен лечь и в иски Украины к России, которая спонсирует терроризм на Донбассе, в международные суды,
– отметила нардеп.

 

Теги: Новости политики Несовершеннолетние Дети Жертвы Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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