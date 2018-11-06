Каждый матч – как финал, – Гвардиола о матче против "Шахтера" в Лиге чемпионов

В среду, 7 ноября, английский "Манчестер Сити" сыграет на своем поле против донецкого "Шахтера". Главный тренер "Мансити" Пеп Гвардиола серьезно настраивается на этот матч.

"Каждая игра важна, и вы должны ее ценить, готовиться и планировать свои действия. Матч с "Шахтером" является важным, ведь он ближайший. После поражения от "Лиона" мы относимся ко всем встречам группового турнира как к финалу. Имеем шанс выйти из группы, это главное задание, а затем у нас будет три-четыре дня на подготовку к поединку с "Манчестер Юнайтед", – заявил на предматчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола.

Читайте также: Манчестер Сити – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Стоит отметить, что в этом матче английской команде не помогут Кевин де Брюйне и Эльяким Мангаля. Зато Илкай Гюндоган и Николас Отаменди готовы сыграть в этом матче.

Напомним, матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится в среду, 7 ноября. Начало матча в 22:00. Онлайн матча, видео голов и обзор игры – на сайте 24 Канала.

Стоит отметить, что в домашней игре "Шахтер" разгромно уступил "Сити".