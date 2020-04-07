Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина, треть сократит количество работников

Объявленный карантин и связанные с ним ограничения нанесут большой удар по экономике. В первую очередь пострадает малый и средний бизнес.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, который провела Европейская Бизнес Ассоциация среди представителей малого и микробизнеса.

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О доходах и закрытии бизнеса

По данным опроса, 18% респондентов рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса. Еще 78% сообщают о потерях до 75% от доходов. И только 4% могут похвастаться увеличением прибыли компании.

"Конечно, есть в этой ситуации и бизнесы, которым удалось нарастить объемы продаж и увеличить доход от деятельности. Например, маленькие продуктовые магазины, в которых возросло количество посетителей из-за тех же ограничений в передвижении, которые подталкивают людей выбирать локальные торговые точки вместо супермаркетов", – пояснили в ЕБА.

При этом если карантин продлят на неопределенный срок, то количество представителей малого бизнеса, которые закроются, возрастет до 22%.

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Об увольнении работников

Придется уменьшить количество работников 31% предприятий, тогда как 21% еще не определились, а 48% респондентов не планируют никаких сокращений.

О сокращении зарплат

Среди опрошенных, 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в действующем размере.

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"Уменьшение объемов заказов, срыв сроков закупок и поставок, парализация каналов сбыта – вот только некоторые проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес. Тогда как доходы у многих компаний существенно уменьшились, расходы остались практически неизменными (аренда, коммунальные услуги), а добавились заботы по организации дистанционной работы или же организации транспортировки сотрудников в условиях ограничения передвижения", – говорится в пояснении ЕБА.



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Опрос проводился с 24 до 30 марта 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 1811 предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса.