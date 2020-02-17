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      Каждый пятый украинец работает в тени: Гончарук очертил действия властей для решения проблемы

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      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что практически каждый пятый украинец работает неофициально. Чаще всего такое случается в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.

      Глава Кабинета Министров в своем телеграм-канале подчеркнул, что такие работники – не защищены. И фактически они являются бесправными во взаимоотношениях с работодателем.

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      Легальный рынок труда – это не только налоги в бюджет, а прежде всего, создание цивилизованных условий труда для людей,
      – подчеркнул Гончарук.

      Также он обнародовал шаги, которые сделало правительство, чтобы украинские работники вышли из тени.

      • Первый этап – информационный. 600 инспекторов труда по всей Украине провели личную разъяснительную работу для более 180 тысяч работодателей в сфере торговли.

      Кроме того, в более чем 56 тысячах случаев к визитам присоединялись:

      • Пенсионный фонд,
      • Государственная налоговая служба,
      • Государственная служба занятости,
      • органы местного самоуправления.

      В итоге только за 2 недели в Государственную налоговую службу поступило свыше 107 тысяч сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тысячами работников. По словам Гончарука, общая динамика трудоустройства в сферах, где проводили эту инфокампанию, выросла на 25,8%, если сравнивать с январем 2019 года.

      • Второй этап представляет собой инспекционную кампанию. Он стартовал 10 февраля и продлится до 21 числа. В его рамках инспекторы будут проверять работодателей, которые имеют потенциально незадекларированных 4 и больше человек.

      ​Цель нашего правительства на 2020 год – это +200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. А за 5 лет – 1 миллион рабочих мест,
      – подытожил Гончарук.

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      Ранее в НБУ сообщали, что в тени находится 23,8% валового внутреннего продукта Украины. Таким образом, примерно 846 миллиардов гривен нигде не учитываются.

      В Нацбанке добавили, что с теневой экономикой они планируют бороться прежде всего с помощью развития безналичных расчетов.

      Как НБУ будет бороться с теневой экономикой:

      • вводя осуществление социальных выплат только в безналичной форме;
      • благодаря налоговым льготам;
      • через установление торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса;
      • дополнительно стимулируя торговцев и потребителей к проведению безналичных расчетов.

      Что такое теневая экономика?Это вся хозяйственная деятельность, которая происходит вне государственного учета и контроля. При ней не платят налоги, а значит, страдает бюджет страны. Между тем "теневые" предприятия увеличивают собственные доходы.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Рынок труда Алексей Гончарук
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