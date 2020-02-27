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      Каждый пятый украинец тратит на коммуналку половину доходов семьи

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      Почти половина украинцев в январе 2020 года заплатила за коммунальные услуги больше, чем год назад. Более 20% потратили на это половину доходов семьи. А восемь из десяти опрошенных не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов.

      О том, сколько украинцы платят за коммуналку и как оценивают шаги власти по уменьшению тарифов, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

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      80% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14% видят,
      – говорится в сообщении.

      комунальні тарифи
      Как украинцы оценивают деятельность власти по уменьшению тарифов / Скриншот с сайта КМИС

      По сравнению с январем 2019 года изменились расходы людей на оплату услуг ЖКХ:

      • расходы на коммуналку выросли – 46% опрошенных;
      • расходы не изменились или уменьшились – 39%.

      тарифи комунальні послуги
      Расходы украинцев на коммуналку в январе 2019 и январе 2020 года / Скриншот с сайта КМИС

      Сколько с общего дохода семьи украинцы отдают за коммуналку:

      • до 10% доходов – 11% опрошенных;
      • от 10% до 30% – 31%;
      • от 30% до 50% – 23%;
      • более 50% – 21%.

      тарифи комунальні послуги
      Сколько украинцы тратят на оплату коммунальных услуг / Скриншот с сайта КМИС

      К слову, в декабре 2019 года более половины дохода семьи на оплату коммунальных услуг тратили 16% опрошенных. А в 2015 году их количество составляло всего 6%.

      В то же время доля украинцев, которые тратят на оплату коммуналки меньше, чем треть дохода семьи в феврале уменьшилась и составляет 42%. Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015 года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных.

      Что известно об опросе?
      КМИС проводил исследования с 21 по 25 февраля 2020 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 1 тысячу 500 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные исследования не учитывают информации о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Погрешность не превышает 3%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Социологическое исследование Коммунальные услуги Тарифы Статистика
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