Каждый пятый украинец тратит на коммуналку половину доходов семьи
Почти половина украинцев в январе 2020 года заплатила за коммунальные услуги больше, чем год назад. Более 20% потратили на это половину доходов семьи. А восемь из десяти опрошенных не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов.
О том, сколько украинцы платят за коммуналку и как оценивают шаги власти по уменьшению тарифов, свидетельствуют результаты опроса КМИС.
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80% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14% видят,
– говорится в сообщении.
Как украинцы оценивают деятельность власти по уменьшению тарифов / Скриншот с сайта КМИС
По сравнению с январем 2019 года изменились расходы людей на оплату услуг ЖКХ:
- расходы на коммуналку выросли – 46% опрошенных;
- расходы не изменились или уменьшились – 39%.
Расходы украинцев на коммуналку в январе 2019 и январе 2020 года / Скриншот с сайта КМИС
Сколько с общего дохода семьи украинцы отдают за коммуналку:
- до 10% доходов – 11% опрошенных;
- от 10% до 30% – 31%;
- от 30% до 50% – 23%;
- более 50% – 21%.
Сколько украинцы тратят на оплату коммунальных услуг / Скриншот с сайта КМИС
К слову, в декабре 2019 года более половины дохода семьи на оплату коммунальных услуг тратили 16% опрошенных. А в 2015 году их количество составляло всего 6%.
В то же время доля украинцев, которые тратят на оплату коммуналки меньше, чем треть дохода семьи в феврале уменьшилась и составляет 42%. Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015 года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных.
Что известно об опросе?
КМИС проводил исследования с 21 по 25 февраля 2020 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 1 тысячу 500 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные исследования не учитывают информации о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Погрешность не превышает 3%.