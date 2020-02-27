Каждый пятый украинец тратит на коммуналку половину доходов семьи

Почти половина украинцев в январе 2020 года заплатила за коммунальные услуги больше, чем год назад. Более 20% потратили на это половину доходов семьи. А восемь из десяти опрошенных не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов.

О том, сколько украинцы платят за коммуналку и как оценивают шаги власти по уменьшению тарифов, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

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80% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14% видят,

– говорится в сообщении.



Как украинцы оценивают деятельность власти по уменьшению тарифов / Скриншот с сайта КМИС

По сравнению с январем 2019 года изменились расходы людей на оплату услуг ЖКХ:

расходы на коммуналку выросли – 46% опрошенных;

расходы не изменились или уменьшились – 39%.



Расходы украинцев на коммуналку в январе 2019 и январе 2020 года / Скриншот с сайта КМИС

Сколько с общего дохода семьи украинцы отдают за коммуналку:

до 10% доходов – 11% опрошенных;

от 10% до 30% – 31%;

от 30% до 50% – 23%;

более 50% – 21%.



Сколько украинцы тратят на оплату коммунальных услуг / Скриншот с сайта КМИС

К слову, в декабре 2019 года более половины дохода семьи на оплату коммунальных услуг тратили 16% опрошенных. А в 2015 году их количество составляло всего 6%.

В то же время доля украинцев, которые тратят на оплату коммуналки меньше, чем треть дохода семьи в феврале уменьшилась и составляет 42%. Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015 года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных.

Что известно об опросе?

КМИС проводил исследования с 21 по 25 февраля 2020 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 1 тысячу 500 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные исследования не учитывают информации о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Погрешность не превышает 3%.