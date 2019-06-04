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      Кажется наивным, – у Вакарчука высказались относительно заявления Баканова о борьбе с коррупцией

      Актуальное интервью 31 Читати новину українською

      О международных договорах, достижения мира на Донбассе и работе Службы безопасности Украины – в прямом эфире 24 канала рассказал член команды партии "Голос" Андрей Шараскин.

      О создании партии

      – Мы уверенно идем, чтобы вернуть честь, достоинство и новое качество политики. Это самое главное. Список, я думаю, очень удивит, потому что, кроме порядочности и патриотичности, должен еще быть профессионализм. У нас те, кто соглашаются и представляют свои анкеты, резюме для списка сразу знают, чем будут заниматься в парламенте.

      Читайте также: Симпатизируем и сочувствуем, – у Зеленского рассказали, как относятся к партии Вакарчука "Голос"

      – Мы уже сформировали очень сильный блок, который будет отвечать за Нацбезопасность и охрану. Конечно, есть комитет по этому вопросу и даже несколько человек, с которыми мы уже работаем над модернизацией военной доктрины, выполнение своих обязательств относительно возможного членства в ЕС и НАТО.

      О достижениях мира

      – У нас очень простая позиция. Так, минский формат помогает как-то вытаскивать наших пленных, продолжать предметный диалог. Однако там нет речи о прекращении огня и войны. После первых минских договоренностей Россия перестала признавать себя стороной-подписантом.

      – Поэтому очень хочется видеть новые идеи. Мы видим конкретные решения по других форматах. То есть, в первую очередь нам важно вытащить каждого человека. Второе, мы не допустим потери суверенитета или углубления этого тектонического раскола, который нам хотят навязать. Однако, надо предлагать другие форматы, привлекать новых игроков. Украине нужно инициировать новые переменные площадки.

      Читайте также: Климкин разговаривал с Вакарчуком о присоединении к его партии "Голос"

      – Одним из первых я бы рассмотрел Будапештский меморандум. Все, кто говорят, что это же не сделка. Которую подписали, должны осознать – это одна из основополагающих основ обеспечения безопасности мира. И речь идет о мировой безопасности.

      О работе СБУ

      "Президент поставил перед Службой безопасности достаточно четкие задачи, первейшая из которых – преодолеть коррупцию, которую он считает основной бедой Украины", – сказал первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов 3 июня на брифинге.

      Гость студии Андрей Шараскин сказал, что такая позиция кажется наивной.

      – С точки зрения политтехнологии, стартовала предвыборная гонка "Слуги народа". Они озвучивают то, что люди ставят первым номером – коррупция, которая, по представлениям общества, съедает. Это совершенно другие задачи, которые стоят перед Службой безопасности, поэтому это популистски и наивно.

      – Мы общаемся с теми офицерами, которых знаем еще с 2014 года, они встревожены. Никто, конечно, не будет слепо выполнять преступные приказы, если таковые будут. Профессионалы на своих местах четко понимают свою компетентность и работают. С очень большой тревогой следят за назначениями и особенно за той политикой, которая разворачивается

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      Теги: Владимир Зеленский Евросоюз НАТО Минские договоренности Святослав Вакарчук Партия Голос
      Источник: 24 канал
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