Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. Об этом в среду, 28 мая, сообщили в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал.

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Что известно о казни

Расследование установило, что оба украинских военных попали в плен к рашистам после огневого контакта с российской диверсионно-разведывательной группой, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны. Захватив блиндаж, оккупанты вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов.

Через 2 дня после убийства украинские воины Сил специальных операций нашли и атаковали вражескую группу – подразделение частично уничтожили, а фигуранта дела взяли в плен.

Стрелок 40-й отдельной бригады российской морской пехоты пытался скрыть факт своего преступления, однако сотрудники СБУ собрали доказательства его вины.

Оккупанту сообщили о подозрении в военных преступлениях, предусмотренных статьями 3 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными, совмещенных с умышленным убийством, совершенным группой лиц.

Напомним, Главное управление разведки МОУ зафиксировало более 150 случаев казней украинских военных во вражеском плену. "Эти преступления – не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора", – заявили в разведке.