Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур в ответ на сообщение главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
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Путин планировал убийства людей в Украине
Трасс заявила в сети, что виновных в зверствах, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене и других украинских городах, необходимо привлечь к ответственности. "Путинскому режиму не будет позволено скрывать свою причастность к этим злодеяниям", – написала она.
Мур ответил на это сообщение информацией о том, что британская разведка знала, что казни входили в планы главы государства-агрессора.
Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами,
– отметил он.
Он добавил, что сообщения о казнях гражданских людей, которые поступают из освобожденных районов, ужасают и пугают.
Зверства россиян в Буче
На улицах освобожденной от оккупантов Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что россияне насиловали, издевались и пытали людей. Их жертвами становились и мужчины, и женщины, и малые дети.
Кроме того, городской глава Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили почти 300 человек.
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