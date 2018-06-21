Кейс Порошенко: как президент собирается во второй раз стать главой государства

Петр Порошенко вслед за Юлией Тимошенко тоже включился в президентскую кампанию.

С чем Порошенко пойдет на выборы, и какие методы будет использовать в своей кампании, разбирались журналисты 24 канала.

Задача №1 – выйти во второй тур

За год до выборов президента Украины потенциальные основные кандидаты – Юлия Тимошенко и Петр Порошенко – уже начали гонки. Лидер "Батькивщины" прямо заявила, что будет баллотироваться на пост главы государства и имеет большую надежду выиграть выборы.

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Петр Порошенко официальных заявлений не делал, но кампанию тоже начал. Наблюдатели считают, что начинать сейчас активную кампанию – фальстарт. Но президент, рейтинги которого сейчас ниже (около 8%), чем у Тимошенко (около 13%), не хочет плестись в хвосте. К тому же у Порошенко неожиданно появились дополнительные конкуренты – Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук, баллотирования которого, по информации издания, очень боятся в администрации президента, и Юрий Бойко.

Молниеносной победы Порошенко не будет

Поэтому работы у политтехнологов Порошенко немало. Судя по последним кадровым шагам президента, его кампания будет состоять из двух частей: публичного пиара его достижений за годы президентства и скрытой – нейтрализации конкурентов и договоренности с политическими элитами. Или же запугивания тех, кто не захочет добровольно поддержать Порошенко.

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Но однозначно, что борьба будет для Порошенко сложная. В первую очередь потому, что между лидерами гонки очень небольшая разница. Бороться придется не за безоговорочную победу в первом туре, как это было в 2014 году, а чтобы выйти во второй. По словам главы КИУ Алексея Кошеля, при таких условиях вырваться вперед может любой. Поэтому борьба будет упорной и жесткой. В ход пойдут все черные политтехнологии.

Публичные месседжи Порошенко

Безвизовый режим с ЕС

Порошенко начал свою кампанию с "безвиза"

Публичную кампанию Порошенко уже начал. В городах Украины появились билборды о "безвизе" с изображением президента. В то же время, по словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, эти билборды скучные и размытые, плохо читаемые. Нет конкретного месседжа. По его мнению, нужно было на белом фоне красным написать: "Безвиз", и все. Все бы знали, кто это сделал.

Антикоррупционный суд

Безусловно, в актив Порошенко пойдет ряд шагов по борьбе с коррупцией. Это и реформа судебной системы, введение е-декларирования, создание антикоррупционных органов: НАБУ и Национального агентства по предотвращению коррупции. Правда, ко всем есть претензии, особенно к НАПК, потому что проверяют они е-декларации чиновников и политиков медленно и выборочно. Вокруг НАБУ и НАПК был уже не один скандал.

Закон об Антикоррупционном суде приняли, но снова попытались обмануть Запад и МВФ

Конечно, себе в плюс Порошенко поставит и Антикоррупционный суд, закон о котором со скрипом и под большим давлением западных партнеров и МВФ недавно приняли. Но, как выяснилось, президент и его фракция БПП тихо прописали там норму о том, что по уже открытым делам в отношении коррупционеров-чиновников суд, если до него дойдет, будет происходить не в новом Антикоррупционном, а в старых судах. Теперь МВФ и Запад требуют изменить эту норму.

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Реформа ВСУ

Переформатирование армии, приближение ее к стандартам НАТО, – еще один пункт в заслуги Порошенко. Украинская армия стала сильнее, но коррупции там хватает.

Единая поместная украинская церковь

Создание Единой поместной церкви пока под вопросом

Единой поместной церкви еще нет. Но Верховная Рада по инициативе президента обратилась с такой просьбой ко Вселенскому патриарху. Это серьезный шаг в борьбе с российским агрессором и его православным оружием против Украины – московским патриархатом. Кремль пытается различными способами этого не допустить. Поэтому пока вопрос, будет ли в Украине единая поместная церковь, а если и будет, то когда.

Ограничение депутатской неприкосновенности

Порошенко хочет в свой актив зачислить и снятие неприкосновенности

"Никто не смог, а мне удалось" – примерно так Порошенко будет обращаться к избирателям. Конституционный суд Украины уже признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года. Дело за голосованием в парламенте. С большой вероятностью нардепы, хотя и очень этого не хотят, поддержат закон. У Порошенко есть рычаги давления на слишком строптивых, к примеру, пригрозить открытием уголовных дел и снятием той же депутатской неприкосновенности. Верный и честный генпрокурор Юрий Луценко всегда готов внести представление.

Что будет за кулисами кампании Порошенко

В первую очередь, в полную боевую готовность приведут всю вертикаль исполнительной власти. Так называемый админресурс. Другими словами, председатели райгосадминистраций и облгосадминистраций должны обеспечить явку бюджетников на выборы, которые должны поддержать Порошенко.

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Деморализация НАБУ

Публичные заявления о достижениях в борьбе с коррупцией – одно. Но НАБУ приносит Порошенко немало головной боли своими расследованиями против провластных чиновников и депутатов. Глава ГФС Насиров, нардепы-фигуранты скандального "янтарного дела" Борис Розенблат и Максим Поляков очевидно не очень довольны активностью НАБУ.

Работу Сытника и Холодницкого Порошенко хочет усложнить

По словам экспертов, чтобы заставить НАБУ придержать коней, Порошенко назначил одним из аудиторов Бюро близкого к себе экс-главу Донецкой области Павла Жебривского. Хотя,как отмечает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, это ошибка президента. Однако Жебривский попортит нервы НАБУ.

Приход Жебривского связан с тем, чтобы деморализовать и нейтрализовать НАБУ. Жебривский ничего не будет прятать, что касается работы НАБУ. Наоборот, он будет наслаждаться, когда Борис будет встречать Жебривского и пытаться пожать ему руку. Если завтра НАБУ откроет дело против приближенного к Порошенко и нардепа Игоря Кононенко, то Жебривский день и ночь будет проводить там, чтобы своими аудиторскими действиями отвлечь внимание от ценного субъекта,

– убежден Виктор Небоженко.

Договор со старыми политическими элитами

Порошенко старается максимально заручиться поддержкой старой политической элиты. Одновременно с Жебривским, который, кстати, имеет влияние на Житомирщине и может поспособствовать победе Порошенко, президент сделал еще одно скандальное назначение. Глава государства назначил послом Украины в Армении скандального генерал-лейтенанта Петра Литвина (брата Владимира Литвина – "24"). По мнению Николая Давидюка, Порошенко остается самым олигархическим кандидатом и хочет законсервировать ту политическую систему, которая сегодня есть.

Порошенко хочет договориться о поддержке с Литвином?

"Назначение брата экс-спикера послом – попытка дружить с кланом Литвиных, чтобы они помогли Порошенко решить вопрос поддержки на выборах, в частности на Житомирщине (там Владимир Литвин выиграл выборы – "24"). К тому же, клан Литвиных – это частично клан пророссийских Деркачей (экс-главы СБУ и его сына – Андрея, который победил на Сумщине. Сын Владимира Литвина женат на дочери Андрея Деркача – "24"), – говорит Давидюк.

Нейтрализация оппонентов

Главным конкурентом для Порошенко является Юлия Тимошенко. Как ее устранить – сложный вопрос. Хотя, отмечает Давидюк, полная нейтрализация Тимошенко Порошенко невыгодна. Только рядом с ней он не выглядит таким архаичным, поскольку остальные кандидаты – в политике меньше двадцати лет.

Если Порошенко полностью уничтожает Тимошенко, то он останется единственным динозавром. Ему выгодна слабая Тимошенко, а не ее исчезновение с политической карты. Потому что на фоне Вакарчука, мэра Львова Андрея Садового, даже Ляшко Порошенко кажется архаичным,

– считает эксперт.

Победить Тимошенко и Вакарчука будет непросто

По словам Давидюка, команда Порошенко будет пытаться реагировать на то, что Тимошенко будет делать положительного. Во-вторых, напоминать, к примеру, кто на самом деле взял больше кредитов у МВФ.

Юлия Тимошенко и Азаров – премьеры-чемпионы по кредитам МВФ – взяли по 20 миллиардов долларов. Это будут использовать против Тимошенко. Юлия Тимошенко брала и раздавала кредиты бездумно направо и налево. На собственный пиар. "Юлина тысяча" не из воздуха взялась. Эти деньги она раздала перед выборами президента, чтобы иметь высокий рейтинг. А сейчас мы все должны это отдавать. Политическое прошлое Тимошенко не безоблачное, и там есть что искать,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Что касается Анатолия Гриценко, то в борьбу против него включится и Тимошенко. Особенно, если решит, что во втором туре ей более удобнен Порошенко. Еще активнее лидер "Батькивщины" будет бороться со Святославом Вакарчуком. Команда Порошенко, возможно, сделает все, чтобы известный певец не баллотировался на выборах.

С "Оппоблоком" и его лидером Юрием Бойко у Порошенко давно "налажена" связь. Против экс-регионалов открыт ряд уголовных дел. 25 мая гепрокурор Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. По словам Виктора Небоженко, это все часть кампании. Ведь Вилкул и Колесников – это конкретные избирательные округа, где они имеют колоссальное влияние.

В "Оппоблоке" не в восторге от ужаса второго срока Порошенко. И все представления ГПУ о снятии неприкосновенности – способ их тренировать. Чтобы потом они были мягкими и восприимчивыми к безумной идее Порошенко стать снова президентом. И им придется это делать, чтобы эти представления исчезли,

– считает Виктор Небоженко.