Кейт Аптон подчеркнула округлый живот блестящим платьем: фото

Супермодель Кейт Аптон в очередной раз поразила поклонников своим эффектным выходом после объявления беременности.

Накануне Кейп Аптон распространила радостную новость – она беременна первенцем. В субботу, 21 июля, 26-летняя Кейт продемонстрировала округлившийся живот на вечеринке The Maxim Hot 100.

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Кейт Аптон выразительно подчеркнула свою фигуру. Для выхода модель надела облегающее платье с блестками и босоножки на высоких каблуках.

Кейт пришла на вечеринку со своим мужем – бейсболистом Джастином Верландером.

Заметим, мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. В 2018 году Топ-100 возглавила 26-летняя актриса и модель Кейт Аптон.

Девушка снялась для обложки специального номера журнала, с которым позировала для фотографов на события.



Кейт Аптон / Все фото – Getty