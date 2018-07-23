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Кейт Аптон подчеркнула округлый живот блестящим платьем: фото

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Кейт Аптон
Кейт Аптон / GettyImages

Супермодель Кейт Аптон в очередной раз поразила поклонников своим эффектным выходом после объявления беременности.

Накануне Кейп Аптон распространила радостную новость – она беременна первенцем. В субботу, 21 июля, 26-летняя Кейт продемонстрировала округлившийся живот на вечеринке The Maxim Hot 100.

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Кейт Аптон выразительно подчеркнула свою фигуру. Для выхода модель надела облегающее платье с блестками и босоножки на высоких каблуках.

кейт аптон

Кейт пришла на вечеринку со своим мужем – бейсболистом Джастином Верландером.

кейт аптон

Заметим, мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. В 2018 году Топ-100 возглавила 26-летняя актриса и модель Кейт Аптон.

Девушка снялась для обложки специального номера журнала, с которым позировала для фотографов на события. 

кейт аптон

кейт аптон
Кейт Аптон / Все фото – Getty

Теги: LifeStyle Звездные мамы Мода
Источник: 24 Канал
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