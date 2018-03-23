Кейт Аптон снялась в обольстительной фотосессии для Sports Illustrated (18+)
Американская супермодель Кейт Аптон снялась в откровенной фотосессии для издания Sports Illustrated Swimsuit.
Фото разместили на сайте издания.
25-летняя модель позировала в различных купальниках на солнечном пляже.
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Отметим, в 2014 году журнал FHM поместил Аптон на восемнадцатое место в списке самых сексуальных женщин мира, а журнал People назвал ее "Самой сексуальной женщиной года".
А вот так выглядело закулисье съемок:
Источник: 24 Канал
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