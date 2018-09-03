Кейт Бекинсейл покорила всех роскошным выходом в красном платье: фото

Британская актриса Кейт Бекинсейл ошеломила всех соблазнительным образом на красной дорожке фестиваля американского кино во французском Довиле.

Британская актриса явилась на премьеру фильма "Любовь и дружба" (Love & Friendship) в длинном красном платье, расшитом мерцающим камнями.

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Это платье представлено в весенней коллекции 2018 года от Zuhair Murad. Заметим, что платье прекрасно подчеркнуло декольте звезды и узкую талию.

Кейт Бекинсейл / Getty

Зато Кейт решила не дополнять образ многими украшениями. Актриса только выбрала лаконичные серьги средней длины и безупречный макияж, который сделан в натуральных оттенках. Кроме того, Бекинсейл также предоставила предпочтение простой элегантной прическе.



​Кейт Бекинсейл / Getty

Также Кейт Бекинсейл получила премию Deauville Talent Award.



​Кейт Бекинсейл / Getty