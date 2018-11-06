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      Кейт Бекинсейл закрутила роман с популярным комиком Джеком Уайтхоллом

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      Кейт Бекинсейл и Джек Уайтхолл
      Кейт Бекинсейл и Джек Уайтхолл / Коллаж 24 канал

      45-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл закрутила новый роман. Ее избранником стал 30-летний британский комик Джек Уайтхолл. Папарацци застали пару за поцелуями и объятиями в одном из караоке-баров Лос-Анджелеса.

      Кейт и Джек развлекались в компании друзей, а затем покинули заведение и отправились в гостиницу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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      Для свидания Бекинсейл надела короткие джинсовые шорты, черные колготы с узором, белую рубашку и черный жакет. Свой образ актриса дополнила распущенными волосами и ботфортами на высоких каблуках.


      Кейт Бекинсейл и Джек Уайтхолл / BACKGRID / Daily Mail

      Сейчас звезды официально не подтвердили свои отношения, однако пользователи в сети начали шутить с одного из последних фото Кейт, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. Причиной стали занавески на снимке. По словам Интернет-пользователей они выглядят так, будто кто-то прячется за ними и начали делать предположения относительно ее нового возлюбленного.

      Напомним, что в ноября 2015 года Кейт Бекинсейл развелась с режиссером картины "Другой мир" Леном Уайзманом. У актрисы есть дочь Лили Мо Шин от актера Майкла Шина. Перед свиданием с комиком СМИ писали об отношениях Кейт и 23-летнего актера Мэтта Райфа.

      Теги: Кино LifeStyle Звездные романы
      Источник: 24 Канал
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