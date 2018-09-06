Кейт Бланшетт стала звездой "женского" номера W Magazine: роскошные фото

Голливудская актриса Кейт Бланшетт стала главной героиней нового выпуска журнала W Magazine. Поскольку весь номер был посвящен женщинам, она не только приняла участие в стильной фотосессии, а и стала редактором для собственного материала.

Темой нового номера стал "Женский взгляд", главная идея которого показать, что создают для мировой культуры женщины-фотографы, художницы, стилистки и другие представительницы творческих профессий. Над новым выпуском глянца также работали только женщины, за исключением главного редактора Стефано Тончи.

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Кейт Бланшетт пригласили стать редактором издания из-за ее недавней акции на Каннском фестивале, где она взялась за руки с 82 женщинами-режиссерами. Такая цифра равнялась количеству женщин, которые появлялись на красной дорожке Каннского кинофестиваля за всю 71-летнюю историю существования. Актриса также возглавляла жюри кинособытия, представители которого выбирали лучшие фильмы.



Кейт Бланшетт для W Magazine

Для фотосессии W Magazine звезда снялась в объективе 9 разных фотографов-женщин, показав особый стиль каждой мастерицы. Среди них – Ринеке Дейкстра, Алекс Прагер, Джеки Никерсон, Ширин Нешат, Сэм Тейлор-Джонсон, Вивиан Сассен, Кэсс Берд, Шэрон Осборн, Доминик Иссерман. "Я не люблю обобщать гендерные вопросы, но главное, что меня интересует: почему я не работала с этими удивительными женщинами раньше?! Где они были?", – прокомментировала совместную работу с фотографами Кейт Бланшетт.