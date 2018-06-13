Кейт Миддлтон будет избегать официальных мероприятий до осени 2018 года: известна причина

Жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон – не будет участвовать в официальных и светских мероприятиях до октября 2018 года. Поэтому сторонники королевской семьи увидят ее на приемах не менее, чем через 4 месяца.

Об этом сообщает Metro.

Длительные каникулы герцогиня Кембриджская проведет со своими детьми. Согласно королевским традициям, Кейт Миддлтон должна уделить все свое время для ухода за новорожденным принцем Луи, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

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Кейт приступит к исполнению королевских обязанностей только после длительного отпуска в связи с рождением Луи, возможно, осенью,

– рассказал эксперт по вопросам королевской семьи Ричард Фицвилльямс.

Королевский биограф Дункан Ларкомб добавил, что герцогини обычно брали паузы до 6 месяцев. Тогда ребенка они смело могли оставить с помощниками, а в то время участвовать в официальных приемах.

Стоит отметить, что такие правила Кейт Миддлтон не нарушает. Вероятно, декретная пауза вовремя случилась в жизни герцогини Кембриджской, ведь тревожные заявления террористов о возможном нападении на принца Джорджа повлияли на нее. Кейт Миддлтон все чаще проводит время со своими детьми, не отходя от них. Так, жена принца Уильяма уже несколько раз ходила с детьми на скачки. Все потому, что маленький Джордж сейчас изучает жокейское дело и интересуется лошадьми.