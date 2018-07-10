Кейт Миддлтон и Меган Маркл совершили официальный визит в Вестминстер: красноречивые фото
Супруги Герцог Кембриджский, герцоги Сассекские, а также принц Уэльский с герцогиней Корнуольской и королева Елизавета II сегодня, 10 июля, собрались на праздничной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю 100-летия Королевских воздушных сил.
Ее Величество и ближайшие наследники британского престола собрались вместе, чтобы отметить юбилей Королевских военно-воздушных сил. В этот день когда два авиационных подразделения объединились для создания военно-воздушных сил.
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Главными "звездами" события стали Кейт Миддлтон и принц Уильям и Меган Маркл и принц Гарри, которые как всегда поразили своими светскими выходами. Для запланированного визита в Вестминстер братья-принцы надели парадные мундиры, в то время как женщины очаровали своими новыми "луками".
Принц Уильям с Кейт Миддлтон и принц Гарри Меган Маркл
Кэтрин надела нежно-голубое пальто от любимого бренда Alexander McQueen, которое украсила драгоценной брошью и дополнила образ шляпкой Sean Barrett.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Меган Маркл в то же время надела классическое строгое платье черного цвета от Dior с фирменным вырезом-лодочкой, которое дополнила шляпкой от Stephen Jones. У двух герцогинь были бежевые туфли на каблуках и стильные клатчи цвета металлик в Кейт и черный клатч в Меган.
Принц Вильям, Меган Маркл и принц Гарри
Принц Вильям, Меган Маркл и принц Гарри
Стоит добавить, что Меган Маркл в очередной раз нарушила королевский протокол, поскольку черный цвет в одежде принято надевать лишь во время траура.
Меган Маркл
Все фото: Getty Images
Напомним, что вчера в Лондоне состоялось крещение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон – сына принца Луи. На торжественном событии присутствовали ближайшие родственники и крестные мальчика, в частности беременная Пиппа Миддлтон, а также принца Гарри и Меган Маркл. Королева Елизавета II отсутствовала из-за напряженного графика.