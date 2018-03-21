Кейт Миддлтон и Меган Маркл стали героями новых эмоджи: фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и невеста принца Гарри актриса Меган Маркл появились в новых образах в смартфонах. Члены королевской семьи будут иметь собственную коллекцию эмоджи.

Над созданием смайликов работает компания Drkhors, которая уже подала документы на регистрацию двух марок KateMojis и MeghanMojis. Об этом сообщает портал TMZ.

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По словам авторов, две коллекции будут совершенно разными. Серия смайликов Кейт Миддлтон воссоздает ее жизни в королевской семье. В то же время Меган-эмоджи покажут романтические отношения с принцем Гарри.

Они будут разными. Каждая упаковка будет включать британские высказывания и фразы, в частности, "американская принцесса",

– рассказали представители компании Drkhors.

Сейчас на сайте фирмы появились первые прототипы проекта KateMoji и MeghanMoji. Производители уже заявили, что приобрести новые емоджи можно будет с мая 2018 года. Их стоимость составит 1,99 доллара.



Кейт Миддлтон изобразили в эмоджи



Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон



Новые эмоджи Кейт Миддлтон

Меган Маркл в новых эмоджи