Кейт Миддлтон надела традиционное светлое платье на крестины принца Луи: фото
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон надела волшебное платье до колен молочного цвета и такую же шляпку на крестины своего третьего ребенка, принца Луи.
Церемония крещения состоялась 9 июля и началась в 16 часов по местному времени. Святое таинство крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в королевской часовне Сент-Джеймского дворца, в Лондоне.
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Кейт Миддлтон вместе со своим несколькомесячным сыном на руках прибыла в часовню в элегатном платье от McQueen с длинными рукавами классического кроя. Ее фигуру прекрасно подчеркивало сдержанное декольте и аккуратные приподнятые плечики в форме рюш. Образ герцогини Кембриджской дополняли туфли на каблуках бежевого цвета и лаконичный обруч от Jane Taylor с декоративными цветами такого же цвета.
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где провели крещение принца Луи
Для Кейт Миддлтон подобрали нежный нюдовый макияж, аккуратно завязанную гульку на голове и драгоценные украшения в форме цветов, которые прекрасно подходили к обручу и целостному образу. Мальчика принца Луи крестили, как и старших детей Уильяма и Кейт, в копии кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи
Крещение принца Луи (2018) / принца Джорджа (2013) / принцессы Шарлотты (2015)
Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля. Роды состоялись в частной больнице Святой Марии, в которой на свет появилась принцесса Шарлотта и принц Джордж. Уже через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.