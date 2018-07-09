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Кейт Миддлтон надела традиционное светлое платье на крестины принца Луи: фото

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Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где провели крещение принца Луи
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где провели крещение принца Луи / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон надела волшебное платье до колен молочного цвета и такую же шляпку на крестины своего третьего ребенка, принца Луи.

Церемония крещения состоялась 9 июля и началась в 16 часов по местному времени. Святое таинство крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в королевской часовне Сент-Джеймского дворца, в Лондоне.

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Кейт Миддлтон вместе со своим несколькомесячным сыном на руках прибыла в часовню в элегатном платье от McQueen с длинными рукавами классического кроя. Ее фигуру прекрасно подчеркивало сдержанное декольте и аккуратные приподнятые плечики в форме рюш. Образ герцогини Кембриджской дополняли туфли на каблуках бежевого цвета и лаконичный обруч от Jane Taylor с декоративными цветами такого же цвета.

Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где провели крещение принца Луи

Для Кейт Миддлтон подобрали нежный нюдовый макияж, аккуратно завязанную гульку на голове и драгоценные украшения в форме цветов, которые прекрасно подходили к обручу и целостному образу. Мальчика принца Луи крестили, как и старших детей Уильяма и Кейт, в копии кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.

Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи

Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи

Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи

Крещение принца Луи (2018) / принца Джорджа (2013) / принцессы Шарлотты (2015)

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля. Роды состоялись в частной больнице Святой Марии, в которой на свет появилась принцесса Шарлотта и принц Джордж. Уже через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мода Дети Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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