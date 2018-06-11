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Кейт Миддлтон надела трендовое платье в полоску на конном поло: очаровательные фото

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Кейт Миддлтон на Maserati Royal Charity Polo Trophy
Кейт Миддлтон на Maserati Royal Charity Polo Trophy / www.dailymail.co.uk

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, а также ее дети принц Джордж и принцесса Шарлотта посетили конное поло Maserati Royal Charity Polo Trophy в Лондоне, в котором принимал участие принц Уильям.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

На следующий день после торжественного парада Trooping the Colour в честь дня рождения королевы Єлизаветти II, супруги Кейт и Уильям отправилось отдыхать на конное поло. В то время как герцог Кембриджский принимал участие в игре, Кейт с детьми развлекалась на газоне и поддерживала своего мужа.

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Принц Уильям на конном поло 10 июня

Для нового нежного образа Кейт выбрала трендовое летнее платье голубого цвета в белую полоску. Платье подчеркивал пояс, а удобные соломенные босоножки, которые также популярны в этом сезоне, и солнечные очки прекрасно подходили очаровательной Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Кейт Миддлтон с детьми на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Кейт Миддлтон с детьми на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Кейт Миддлтон с детьми на Maserati Royal Charity Polo Trophy

Ее дочь принцесса Шарлотта тоже привлекла большое внимание прессы. СМИ отмечают, что 3-летняя девочка имеет заметную харизму и красоту, которая очень выделяется на фоне других внуков королевы Елизаветы II. Дочь Кейт надела нежно-розовое платье, а 4-летний принц Джордж – традиционные шорты бежевого цвета и синее поло.

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Принцесса Шарлотта с мамой Кейт на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Принцесса Шарлотта и принц Джордж с мамой Кейт на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Принцесса Шарлотта и принц Джордж с мамой Кейт на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Принцесса Шарлотта на Maserati Royal Charity Polo Trophy


Принцесса Шарлотта на Maserati Royal Charity Polo Trophy

Семья с другими королевскими родственниками развлекалась на газоне, играла игры и просто весело провидила время вместе.

Королевская семья на Maserati Royal Charity Polo Trophy
Принц Джордж и принцесса Шарлотта на Maserati Royal Charity Polo Trophy

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мода Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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