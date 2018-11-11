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      Кейт Миддлтон обронила слезу: британские монархи на службе по случаю Дня памяти

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      Герцогиня Корнуольская, Елизавета II и Кейт Миддлтон
      Герцогиня Корнуольская, Елизавета II и Кейт Миддлтон / GettyImages

      Ежегодно 11 ноября в странах Содружества наций отмечается День памяти. Члены королевской семьи также чтят память погибших во всех вооруженных конфликтах и встречаются с высокопоставленными чиновниками. Кейт Миддлтон, Меган Маркл, королева Елизавета II, герцогиня Корнуольская и супруга президента Германии Эльке Бюденбердер посетили Национальный парад в Лондоне.

      Британские монархи наблюдали за национальным парадом с балкона Министерства иностранных дел. Об этом сообщает издание People.

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      У всех представителей королевской семьи на груди видны броши в виде красного мака как символ памяти жертв Первой мировой войны. Никто из монархов не пренебрег дресс-кодом, поэтому одежда была только в черном цвете.

      Известно, что пальто герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон было от популярного бренда Alexander McQueen и сшито на заказ. Жена принца Уильяма едва сдерживала эмоции во время официального мероприятия.

       

      Меган Маркл также продемонстрировала сдержанный образ в черном пальто с шляпой в тон. Герцогиня аккуратно собрала свои волосы и дополнила образ насыщенным макияжем с акцентом на глаза.

      меган маркл
      Меган Маркл / Getty Images

       

      Теги: LifeStyle Великобритания Меган Маркл Кейт Миддлтон
      Источник: 24 Канал
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