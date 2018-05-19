Кейт Миддлтон очаровала нежным нарядом на королевской свадьбе: фото

19 мая вся Великобритания, и весь мир, увидели долгожданную свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Это торжественное событие стало одним из самых популярных в 2018 году. На мероприятие пришли члены королевской семьи, в частности, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон с детьми.

Вслед за гостями в церковь Святого Георгия, в Виндзорском дворце, прибыл счастливый жених – принц Гарри. Его сопровождал родной брат Уильям, который является шафером на свадьбе. Перед выходом Меган Маркл на церемонию венчания прибыла королева Елизавета II и принц Филипп. После монарха в церковь зашла и Кейт Миддлтон с детьми.

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Как и все приглашенные гости, герцогиня Кембриджская тщательно выбирала наряд. Кейт Миддлтон прошла мимо восторженной толпы в роскошном пальто кремового цвета. По этикету, жена принца Уильяма надела волшебная шляпа с цветком. Головной убор выглядел очень стильно и украшал идеально уложенные волосы герцогини. Туфли на каблуках завершили "лук" Кейт Миддлтон.



Кейт Миддлтон (Getty Images)



Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой (фото – The Daily Mail)



Герцогиня Кейт Миддлтон на церемонии венчанния (Getty Images)



Наряду с Кейт Миддлтон шла ее дочь – принцесса Шарлотта. Принц Джордж ехал со своими кузенами и невестой Меган Маркл в церковь Святого Георгия. Мальчик вопросительно выглядывал из окна автомобиля.



Принц Джордж и его кузены



Принцеса Шарлотта

Напомним, что 19 мая состоялось венчание принца Гарри и Меган Маркл. Церемония началась в 12:00 по местному времени (14 часов по киевскому времени).



Предбрачную ночь молодожены провели отдельно. Невеста переночевала в британском отеле с матерью, а принц Гарри провел вечер с братом Уильямом. Для 36-летней Меган Маркл это будет второй брак. Чтобы стать членом королевской семьи она приняла британское гражданство и сменила веру.