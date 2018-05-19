15:27
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Кейт Миддлтон очаровала нежным нарядом на королевской свадьбе: фото

490 Читати новину українською
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty images

19 мая вся Великобритания, и весь мир, увидели долгожданную свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Это торжественное событие стало одним из самых популярных в 2018 году. На мероприятие пришли члены королевской семьи, в частности, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон с детьми.

Вслед за гостями в церковь Святого Георгия, в Виндзорском дворце, прибыл счастливый жених – принц Гарри. Его сопровождал родной брат Уильям, который является шафером на свадьбе. Перед выходом Меган Маркл на церемонию венчания прибыла королева Елизавета II и принц Филипп. После монарха в церковь зашла и Кейт Миддлтон с детьми.

Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция церемонии

Как и все приглашенные гости, герцогиня Кембриджская тщательно выбирала наряд. Кейт Миддлтон прошла мимо восторженной толпы в роскошном пальто кремового цвета. По этикету, жена принца Уильяма надела волшебная шляпа с цветком. Головной убор выглядел очень стильно и украшал идеально уложенные волосы герцогини. Туфли на каблуках завершили "лук" Кейт Миддлтон.


Кейт Миддлтон (Getty Images)


Кейт Миддлтон перед королевской свадьбой (фото – The Daily Mail)


Герцогиня Кейт Миддлтон на церемонии венчанния (Getty Images)
 

Наряду с Кейт Миддлтон шла ее дочь – принцесса Шарлотта. Принц Джордж ехал со своими кузенами и невестой Меган Маркл в церковь Святого Георгия. Мальчик вопросительно выглядывал из окна автомобиля. 


Принц Джордж и его кузены


Принцеса Шарлотта

Напомним, что 19 мая состоялось венчание принца Гарри и Меган Маркл. Церемония началась в 12:00 по местному времени (14 часов по киевскому времени).

Предбрачную ночь молодожены провели отдельно. Невеста переночевала в британском отеле с матерью, а принц Гарри провел вечер с братом Уильямом. Для 36-летней Меган Маркл это будет второй брак. Чтобы стать членом королевской семьи она приняла британское гражданство и сменила веру.

Теги: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королівська сім'я Королевская свадьба LifeStyle Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сегодня, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 690
Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
сегодня, 11:01 Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
1099
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сегодня, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 1163
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 мая, 23:00 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 362
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 мая, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 1176
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук