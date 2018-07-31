Кейт Миддлтон помогает Меган Маркл пережить семейные скандалы

Герцогине Сассекской Меган Маркл нелегко каждый раз справляться с новыми неоднозначными заявлениями ее отца Томаса Маркла в СМИ. К примеру, накануне отец жены принца Гарри в очередной раз потряс очередным заявлением о том, что Меган обязана ему всем, что у нее сейчас есть.

Несмотря на то, что королевская семья просила Томаса Маркла не комментировать ничего через СМИ, мужчину это не остановило. Интересно, что у Меган Маркл появилась хорошая поддержка – герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Об этом пишет издание Harper's Bazaar.

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Биограф королевской семьи Кэти Николл рассказала, что ранее таблоиды также атаковали семью Кейт Миддлтон.

Кейт хорошо знает, через что сейчас проходит Меган. Несколько лет назад таблоиды также атаковали ее семью, так что она знает, как это неприятно. Она очень старается быть хорошей к Меган и ухаживать за ней. Они много общаются по телефону, и раз в неделю герцогиня Сассекская приходит к ней в гости – и с Гарри, и сама,

– отметила Николл.

Также женщина добавила, что Кейт сейчас очень занята воспитанием троих детей, но герцогиня всегда пытается находить время и для Меган.

"Она очень сочувствует ей в этой ситуации с отцом", – добавила биограф.

Напомним, накануне жены британских принцев Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили ежегодный Уимблдонский турнир по теннису. Эксперты по языку тела проанализировали первый совместный выход жен британских принцев. Вывод был таким, что Меган следила за поведением Кейт, чтобы понять, как ей самой реагировать на происходящее.



Также королевский фотограф Марк Стюарт уверяет, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл нет никакого соперничества.