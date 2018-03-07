Кейт Миддлтон поразила элегантным образом на официальном мероприятии: фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в очередной раз очаровала мир новым выходом. Так, беременная супруга британского принца Уильяма появилась на открытии новой штаб-квартиры благотворительной организации Place2Be, чем очень порадовала общественность.

Для светского события Кейт Миддлтон выбрала платье, которое уже надевала на встречу с норвежскими чиновниками в Осло. Однако это никак не повлияло на волшебный образ герцогини Кембриджской.

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В элегантном платье от популярного и доступного бренда Seraphine, который специализируется на одежде для беременных, Кейт Миддлтон выглядела роскошно. Наряд синего цвета мило подчеркнул положение герцогини. Легкое кружево, которое украшало верх платья, добавило образу легкости и утонченности. Жена принца Уильяма дополнила "лук" черными туфлями на каблуках и клатчем.

Известно, что в рамках мероприятия Кейт Миддлтон обсудила вопросы оказания психической помощи детям. Герцогиня Кембриджская встретилась с консультантами благотворительной организации Place2Be, преподавателями и руководителями школ в Лондоне, которые принимали участие в программе по вопросам психического здоровья.



Кейт Миддлтон на открытии штаба организации Place2Be

Pupils from @AlbionPrimary are kicking things off in our replica Place2Be Room by thinking, talking & making art about what makes a good friend with their Place2Be Counsellor #Place2BeOpening pic.twitter.com/i4FfKNdoBu — Place2Be (@Place2Be) 7 березня 2018 р.



Кейт Миддлтон в Лондоне