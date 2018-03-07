Кейт Миддлтон поразила элегантным образом на официальном мероприятии: фото
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в очередной раз очаровала мир новым выходом. Так, беременная супруга британского принца Уильяма появилась на открытии новой штаб-квартиры благотворительной организации Place2Be, чем очень порадовала общественность.
Для светского события Кейт Миддлтон выбрала платье, которое уже надевала на встречу с норвежскими чиновниками в Осло. Однако это никак не повлияло на волшебный образ герцогини Кембриджской.
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В элегантном платье от популярного и доступного бренда Seraphine, который специализируется на одежде для беременных, Кейт Миддлтон выглядела роскошно. Наряд синего цвета мило подчеркнул положение герцогини. Легкое кружево, которое украшало верх платья, добавило образу легкости и утонченности. Жена принца Уильяма дополнила "лук" черными туфлями на каблуках и клатчем.
Известно, что в рамках мероприятия Кейт Миддлтон обсудила вопросы оказания психической помощи детям. Герцогиня Кембриджская встретилась с консультантами благотворительной организации Place2Be, преподавателями и руководителями школ в Лондоне, которые принимали участие в программе по вопросам психического здоровья.
Кейт Миддлтон на открытии штаба организации Place2Be
Кейт Миддлтон в Лондоне