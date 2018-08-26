Кейт Миддлтон посетила церковь в волшебном осеннем образе: фото

Герцогиня Кембриджская вместе с королевой Елизаветой II присоединилась к верующим на утренней службе в церкви. Для неофициального выхода Кейт Миддлтон и королева выбрали волшебные осенние наряды.

Об этом сообщила в своем Twitter журналистка издания The Sun, которая следит за событиями королевской семьи.

Как стало известно, Кейт Миддлтон вместе с семьей отдыхает в загородной резиденции королевы в Балтиморе. Уже сегодня вечером к ним должны присоединиться принц Гарри и Меган Маркл.

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С самого утра жена принца Уильяма и Елизавета II в бронированном лимузине отправились на праздничную литургию. На новых фотографиях можно увидеть, что женщины были в приподнятом настроении. Для образа Кейт выбрала элегантное пальто из серого твида с круглым воротником, которое очень напоминало стиль начала ХХ века, а также стильную черную шляпку.



Кейт Миддлтон и королева Елизавета II



Кейт Миддлтон и королева Елизавета II

Елизавета II в свою очередь выбрала яркий костюм голубого цвета, украшения и небольшую шляпку. На службе также присутствовал супруг Кейт принц Уильям, а вот мужа королевы принца Филипп не было.