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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Кейт Миддлтон посетила церковь в волшебном осеннем образе: фото

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.in

Герцогиня Кембриджская вместе с королевой Елизаветой II присоединилась к верующим на утренней службе в церкви. Для неофициального выхода Кейт Миддлтон и королева выбрали волшебные осенние наряды.

Об этом сообщила в своем Twitter журналистка издания The Sun, которая следит за событиями королевской семьи.

Как стало известно, Кейт Миддлтон вместе с семьей отдыхает в загородной резиденции королевы в Балтиморе. Уже сегодня вечером к ним должны присоединиться принц Гарри и Меган Маркл.

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С самого утра жена принца Уильяма и Елизавета II в бронированном лимузине отправились на праздничную литургию. На новых фотографиях можно увидеть, что женщины были в приподнятом настроении. Для образа Кейт выбрала элегантное пальто из серого твида с круглым воротником, которое очень напоминало стиль начала ХХ века, а также стильную черную шляпку.


Кейт Миддлтон и королева Елизавета II


Кейт Миддлтон и королева Елизавета II

Елизавета II в свою очередь выбрала яркий костюм голубого цвета, украшения и небольшую шляпку. На службе также присутствовал супруг Кейт принц Уильям, а вот мужа королевы принца Филипп не было.

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Елизавета II Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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