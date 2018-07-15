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Кейт Миддлтон примерила стильное платье на финал Уимблдона: фото

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская сопровождала своего мужа – принца Уильяма – на закрытии Уимблдонского турнира. Во время мероприятия обаятельная Кейт Миддлтон засветила стильное платье.

В Лондоне завершается теннисная лихорадка, ведь сегодня, 15 июля, состоялись финальные поединки Уимблдонского турнира. Закрытие престижного турнира посетила очаровательная Кейт Миддлтон, которая сопровождала своего мужа принца Уильяма. Герцогиня Кембриджская привлекла внимание общественности ярким "луком".

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Кейт Миддлтон выбрала для мероприятия яркое и стильное платье с едва заметным бантиком черного цвета. К яркому наряду от Dolce & Gabbana герцогиня подобрала аксессуары и обувь на каблуках. Волнистые волосы и идеальный макияж завершили "лук" жены принца Уильяма.

 

 

 

 

В сети уже успели сравнить образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Герцогиня Сассекская надела платье такого же цвета на молодежном конкурсе в Лондоне.

 

Теги: LifeStyle Теннис Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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