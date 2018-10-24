Кейт Миддлтон в дорогостоящей тиаре принцессы Дианы появилась на приеме: фото

В Букингемском дворце состоялся торжественный прием в честь официального визита короля Нидерландов Виллем-Александр и королевы Максимы.

По случаю приезда королевской четы королева Елизавета II устроила банкет, на котором присутствовали члены британской королевской семьи и первые лица государства.

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Роскошный прием не пропустили и Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Герцогиня Кембриджская стала настоящей звездой вечера: она выбрала голубое платье от Alexander McQueen, тиару "Любовный узел" (Cambridge Lover's Knot), которую носила принцесса Диана, и колье и серьги с жемчугом.



Кейт Миддлтон выглядела действительно по-королевски

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и контр-адмирал Людгер Бруммелар

Королева Елизавета II

Тереза Мэй и принц Уильям

Король Виллем-Александр и королева Елизавета II

Королева Максима и принц Чарльз

Герцогиня Корнуольская Камилла и министр иностранных дел Стивен Блок