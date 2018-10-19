Кейт Миддлтон в платье за 200 долларов организовала закрытый прием: фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон решила устроить закрытую встречу с участниками шоу BBC Radio 1 Teen Hero Award. Гостей принц Уильям и его очаровательная жена встречали в Кенсингтонском дворце.

Сейчас внимание всех сторонников королевской семьи приковано к первому длительному турне принца Гарри и Меган Маркл. Все потому, что герцогиня Сассекская перед поездкой объявила о своей беременности, поэтому каждый ее выход попадает под объективы журналистов.

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Однако в Лондоне работа королевской семьи не остановилась. Кейт Миддлтон, которая недавно вернулась к своим обязанностям после декретного отпуска, решила устроить тайную встречу с финалистами шоу BBC Radio 1 Teen Hero Award. Хотя мероприятие было закрыто для журналистов, несколько снимков все же появились в сети.

Согласно фотографиям, подростков Кейт Миддлтон встречала в бордовом платье с белыми пятнышками от бренда Whistles. Герцогиня Кембриджская уложила волосы волнами и сделала легкий макияж. В то же время принц Уильям вышел пообщаться с почетными гостями Кенсингтонского дворца в синем классическом костюме и белой рубашке без галстука. Таким образом внук королевы Елизаветы II добавил легкости к своему официальному наряду.

Стоит отметить, что почетными гостями закрытого мероприятия стали особые подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Например, 14-летняя Лили прикована к инвалидному креслу, однако это не препятствует ее участию в соревнованиях по мотокроссу. А вот Сиенна может похвастаться активной помощью студентам-аутистам. На встречу с герцогами Кембриджскими пришла и 14-летняя Джуниор, которая организовала акцию против травли и издевательств в школе. Все три девушки являются обладательницами премии Teen Hero Award 2018.