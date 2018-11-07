Кейт Миддлтон возвращается к публике: какие мероприятия посетит герцогиня на этой неделе

Жена принца Уильяма наверстывает потерянное время в декретном отпуске, именно поэтому в ближайшую неделю посетит несколько мероприятий подряд.

В октябре Кейт Миддлтон официально вышла из декретного отпуска. С тех пор она посещала мероприятия, которые проходили с определенными промежутками во времени. На этой неделе герцогиня Кембриджская решила удивить и появиться на публике четыре раза подряд.

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8 ноября

Уже в этот четверг состоится первый выход Кейт, на который она пойдет вместе с мужем, принцем Уильямом. Вместе они посетят премию Tusk Conservation Awards.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в организации Coach Core 30 октября

Как известно, герцог Кембриджский является покровителем светского мероприятия, которое состоится в Лондоне.

10 ноября

На субботу у супругов запланирован совместный поход на Фестиваль поминовения. В течение последних трех лет Кейт и Уильям считаются почетными гостями этого события. Компанию герцогине составят принц Гари и Меган Маркл. Фестиваль поминовения, который пройдет в Альберт-Холле, считается одним из самых важных и наиболее торжественных для Великобритании.

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11 ноября

В воскресенье супруга принца Уильяма будет присутствовать на Дне памяти павших в войнах, который состоится возле лондонского Кенотафа. Эту службу посетят все высокопоставленные члены королевской семьи.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на саммите по вопросам психического здоровья в Лондоне 9 октября

В этот же вечер Кейт Миддлтон и принц Уильям посетят место, которое является очень важным для них обоих. В Вестминстерском аббатстве, где они праздновали свою свадьбу, королевская семья будет отмечать столетие перемирия. Королева Елизавета II, принц Чарльз, принц Гарри и Меган Маркл тоже готовятся к этому мероприятию.

Фото: Getty Images