Кейт Мосс перевоплотилась в Мэрилин Монро для обложки глянца: фото
44-летняя супермодель Кейт Мосс снялась для обложки французского глянцевого журнала Vogue в образе Мэрилин Монро.
Кейт Мосс стала героиней сентябрьского номера Vogue France. Над созданием образа секс-символа 50-х работал шведский фотограф Микаэль Янссон.
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Стилистом съемки стал главный редактор Vogue Paris Эммануэль Альт. Она подобрала для супермодели женственные ретро-образы, которые идеально подчеркнули фигуру Кейт Мосс.
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Источник: 24 Канал
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