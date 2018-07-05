Кейт Мосс посветила грудью в гламурной съемке для Saint Laurent: фото, видео

Французский дом моды Saint Laurent представил рекламную кампанию коллекции сезона осень-зима 2018/2019, главной героиней которой стала британская супермодель Кейт Мосс.

44-летняя модель позировала в нарядах от Энтони Ваккарелла – платьях с цветочным принтом с пайеток и глубоким декольте.

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Мосс снялась на пляже голландскому фотодуету Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. А за прическу Кейт с эффектом влажных волос отвечал Алистер МакКимм, за безупречный макияж – Сэмуэля Эллис.

Кейт Мосс для Saint Laurent

Как проходили съемки Кейт Мосс для Saint Laurent: видео