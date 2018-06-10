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Кейт Мосс раскритиковали за целлюлит: фото

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Кейт Мосс
Кейт Мосс / GettyImages

Знаменитую британскую модель Кейт Мосс "хейтеры" раскритиковали за целлюлит на ногах, когда женщина надела экстремально короткий комбинезон от Saint Laurent.

Об этом сообщает ProBomond.

Читайте также: Кейт Мосс обнажила грудь в новой рекламе Saint Laurent: видео

44-летняя Кейт Мосс часто надевает мини для выходов. Однако накануне не все оценили внешность модели, когда она направлялась на показ мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2019.

Многие из пользователей раскритиковали короткую длину комбинезона, потому что видно целлюлит. Кроме того, некоторые "хейтеры" еще и проехались по якобы "обвисшем декольте" блондинки.

кейт мосс

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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