Кейт Мосс снялась для глянца с сигаретой и в соблазнительных боди: фото
Британская супермодель Кейт Мосс стала главной героиней нового номера журнала More or Less Magazine.
44-летняя Кейт украсила обложку весенне-летнего номера глянца, для которого снялась в черно-белой фотосессии Итана Джеймса Грина.
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Кейт Мосс для More or Less Magazine
На кадрах супермодель появилась в винтажных образах, которые состояли из ее гардероба: Мосс игриво позировала в платьях, боди и кожаных штанах.
На одном фото Кейт показала свою плохую привычку – модель снялась с сигаретой.
Источник: 24 Канал
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