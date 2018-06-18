Кейт Мосс снялась для глянца с сигаретой и в соблазнительных боди: фото

Британская супермодель Кейт Мосс стала главной героиней нового номера журнала More or Less Magazine.

44-летняя Кейт украсила обложку весенне-летнего номера глянца, для которого снялась в черно-белой фотосессии Итана Джеймса Грина.

Читайте также: Горячая мамочка: Кайли Дженнер надела пикантный образ в ресторан

Кейт Мосс для More or Less Magazine

На кадрах супермодель появилась в винтажных образах, которые состояли из ее гардероба: Мосс игриво позировала в платьях, боди и кожаных штанах.

На одном фото Кейт показала свою плохую привычку – модель снялась с сигаретой.