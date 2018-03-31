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Кемеровчанин, потерявший свою семью в результате пожара в ТЦ, опубликовал новое видео трагедии

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Кемеровчанин Игорь Востриков, который в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" потерял всю свою семью, опубликовал в соцсети запись с камеры видеонаблюдения в момент начала пожара.

Камера стояла в коридоре, куда выходили двери кинотеатров. На записи видно, что коридор затянуло дымом примерно через минуту после начала пожара. В этот момент люди начали выбегать из кинотеатров. Двери всех трех залов не были заперты, посетители их периодически открывали.

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Сегодня мы получили новые материалы, это уже под мою ответственность, а мне, знаете, все равно. Ранее человек давал, неохота было его подставлять, мы дали слово. Сегодня я получил это видео, слов никому не давал, поэтому я вам сейчас покажу,
– отметил Востриков.

Напомним, крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, в нем погибло 64 человека, из них – 41 ребенок.

Теги: Новости России Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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