Кендалл Дженнер – 23: история потрясающего успеха звезды из Калифорнии

Американская модель Кендалл Дженнер сегодня празднует свое 23-летие. Сестра знаменитых сестер Кардашян начала свою модельную карьеру еще в подростковом возрасте и уже в 2017 году стала самой высокооплачиваемой моделью мира. Как ей удалось стать первой звездой фэшн-индустрии – читайте далее в материале.

Детство и первый заработок

С детства к юной Кендалл было приковано максимум внимания, ведь она снималась в семейном реалити-шоу, которое длится до сегодня, "Семейство Кардашян". Уже в 2010 году о Кендалл и ее родной сестре Кайли Дженнер впервые написать в статье Beautiful People в журнале Paper. В то время девушки перешли с обучения в частных школах на домашнее в связи с развитием стремительной карьеры.

Читайте также: Сделали порно и стали известными, – Бон Джови остро раскритиковал семью Кардашян

Юные Кендалл и Кайли Дженнер

В 2013 сестры выпустили эксклюзивную линию одежды Kendall & Kylie от компании PacSun, впоследствии и сумки и обувь для дочерней марки Steve Madden "Madden Girl", а в следующем году в продажу поступила их совместно написанная книга "Rebels: City of Indra: The Story of Lex and Livia". Конечно, под руководством звездной мамы Крис Дженнер девушки начали зарабатывать свои первые безумные деньги.

Модель с детства

Свою модельную карьеру она начала в 14 лет, когда она присоединилась к агентству Wilhelmina Models. Знаменитый фотограф Ник Саглимбени создал для юной Кендалл Дженнер ее первое портфолио. С тех пор девочку стали приглашать на рекламные съемки модных брендов, фотосессии для обложек детских и подростковых глянцев и уже через 2 года после старта она дебютировала на престижной Неделе моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке. В 2012 году Кендалл начала сотрудничество с главным фотографом бельевого бренда Victoria's Secret Расселом Джеймсом и снялась для многих журналов.

Кендалл Дженнер в объективе фэшн-фотографа Рассела Джеймса несколько лет назад

Целеустремленность Кендалл настолько поразила фэшн-мир, что в 18-летнем возрасте ее решили пригласить в другое знаменитое модельное агентство The Society Management, в которое также входят Андриана Лима, Винни Харлоу и многие другие. Девушка также сотрудничает с агентствами Elite Paris и Elite London. Новая страница жизни полностью изменила ее модельную карьеру, поскольку она начала выходить на модные подиумы в вещах таких именитых брендов, как Marc Jacobs, Givenchy, Chanel, Tommy Hilfiger, Fendi, Dolce & Gabbana, Balmain и многих других.

Читайте также: Кендал Дженнер – 22: самые яркие образы звезды реалити-шоу и модных показов

Кендалл, которую мы знаем сегодня

Десятки рекламных кампаний, амбассадорство модных брендов, лучшие обложки мира и Недели моды – это все ждало Кендалл, которая после стремительного успеха в 2017 году заняла первую позицию Forbes среди самых высокооплачиваемых моделей мира. Несмотря на блестящую карьеру, это стоило модели изрядных усилий, ведь звезда имела психологические проблемы перед важными модными мероприятиями, поэтому мать Крис Дженнер часто ее сопровождала и морально поддерживала.

Кендалл Дженнер с матерью Крис Дженнер

Конечно, ее происхождение и связи очень хорошо сыграли ей на руку, ведь о звездной семье слышали все в Голливуде и модной индустрии. Недавно Кендалл даже вляпалась в неприятный инцидент, когда сказала, что не уважает тех моделей, которые участвуют во всех показах подряд и не проявляют никакого авторского стиля, ведь она тщательно отбирает все показы и съемки, в которых она принимает участие. После этого знаменитые модели нашли на это свой ответ и сказали, что не все пришли в модный мир из Лос-Анджелеса и знаменитой семьи, как это случилось с Дженнер. Кендалл извинилась за свои слова и больше не возвращалась к этой теме.

Тем не менее, Кендалл смогла продемонстрировать всему миру, что даже в 23 года можно достичь всего, чего желаешь, если только уверенно идти к цели и много над собой работать.

Читайте также: Кендалл Дженнер стала "иконой моды десятилетия": стильные фото с вручения



Кендалл Дженнер