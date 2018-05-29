Кендалл Дженнер и Мерт Алас стали звездами турецкого Vogue: горячие фото

Наиболее оплачиваемая модель 2017 года Кендалл Дженнер и знаменитый фотограф и модель Мерт Алас украсили обложку юбилейного 100-го выпуска издания Vogue Türkiye.

В июньском номере расскажут о Мерте Аласе из Турции, который уже 25 лет работает в дуэте с британским фотографом Маркусом Пигготтом и создает для известных глянцев модные фотосессии.

Читайте также: Кендалл Дженнер снялась в роскошной фотосессии для Vogue: фото, которые вас очаруют

Однако на этот раз Мерт сам стал моделью и вместе с 22-летней моделью Кендалл "оседлал" двухколесный мотоцикл. Пара моделей смотрелась в кадре очень эффектно и гармонично. Для съемки Мерт надел стильные джинсы и белую футболку, в то время Дженнер, как настоящая леди-хулиганка, примерила сексуальное белье черного цвета, шорты, босоножки с перьями и изысканные украшения.

Мерт Алас и Кендалл Дженнер для Vogue Türkiye

Харизматичный мужчина на других фото также обнажил торс, продемонстрировав спортивные формы, и снялся для черно-белого портрета. Автором фотоистории стал напарник Мерта – Маркус Пигготт.

Читайте также: Кендалл Дженнер снялась в удивительной фотосессии



Мерт Алас и Кендалл Дженнер для Vogue Türkiye



Мерт Алас для Vogue Türkiye