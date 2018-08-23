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Кендалл Дженнер извинилась перед моделями после скандала с интервью

91 Читати новину українською
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Супермодель Кендалл Дженнер недавно дала интервью модному глянцу The love Magazine и снялась в откровенной фотосессии. Цитата 22-летней девушки о ее модной карьере и скепсис относительно работы других моделей вызвала большое возмущение среди представителей фэшн-индустрии.

Звезда отмечала, что она тщательно выбирает, на подиумы каких показов она выходит и в каких фотосессиях участвует, ведь бесконечная работа во время одного сезона ее не интересует и занимает слишком много сил. Мировые модели, такие как Тедди Кинливан, Дарья Строкоус и другие возмутились и прокомментировали, что такую ​​работу выполняют даже культовые звезды модной индустрии и не все модели смогли достичь быстрого успеха, как Кендалл из Калифорнии.

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После негативной реакции в соцсети пресс-агент звезды заявил, что слова Кендалл были вырваны из контекста. Но впоследствии Дженнер извинилась перед моделями за оскорбительные высказывания в серии нескольких Twitter-постов.

"Эти девушки делают все возможное, чтобы построить карьеру и заработать денег на жизнь, чтобы прокормить семью! И, кстати, за сезон мы отрабатываем 70 шоу, и горды каждым из них! Мои слова из недавнего интервью неправильно поняли. Это должен был быть комплимент, но его изуродовали и вырвали из контекста. Я хочу прояснить ситуацию. Уважение, которое я испытываю к своим коллегам, безмерно!

Twitter-публикации Кендалл Дженнер

Я из первых рук узнала, что такое постоянные обязательства, трудовая этика, бесконечно долгие дни и бессонные ночи, разлука с семьей и друзьями, стресс от постоянных переездов и потеря физического и ментального здоровья. Меня вдохновляют все люди, с которыми мне посчастливилось работать вместе! Я никогда бы не смогла ненавидеть их! Я всем желаю только побед!", –  заявила модель.

Но даже после такого извинения звезду продолжали травить и обижать в комментариях, на что она в конце отписала: "Развивайте в себе доброту сегодня и всегда".

Теги: LifeStyle Соцсети Скандал Мода Кендалл Дженнер
Источник: 24 Канал
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