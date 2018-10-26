Кендалл Дженнер надела сексуальное латексное боди на кадрах украинского фотографа
Американская модель Кендалл Дженнер часто сотрудничает с известным украинским фотографом Сашей Самсоновой. В разгар осеннего сезона звезда решила устроить еще одну пикантную фотосъемку.
Для новой фотосъемки Кендалл примерила сексуальное красное латексное боди, темные колготы с необычным орнаментом и черные туфли на каблуках. Звезда уверенно позировала у роскошного раритетного автомобиля, демонстрируя свои выгодные стройные формы.
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Для завершения образа Дженнер сделала легкий естественный пучок волос и накрасила губы красной помадой.
Кендалл Дженнер в фотосессии Саши Самсоновой
Кендалл Дженнер в фотосессии Саши Самсоновой
Кендалл Дженнер в фотосессии Саши Самсоновой