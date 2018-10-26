Кендалл Дженнер надела сексуальное латексное боди на кадрах украинского фотографа

Американская модель Кендалл Дженнер часто сотрудничает с известным украинским фотографом Сашей Самсоновой. В разгар осеннего сезона звезда решила устроить еще одну пикантную фотосъемку.

Для новой фотосъемки Кендалл примерила сексуальное красное латексное боди, темные колготы с необычным орнаментом и черные туфли на каблуках. Звезда уверенно позировала у роскошного раритетного автомобиля, демонстрируя свои выгодные стройные формы. Читайте также: Украинка сделала стильную фотосессию сестре Ким Кардашян: первое фото Для завершения образа Дженнер сделала легкий естественный пучок волос и накрасила губы красной помадой. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sasha Samsonova (@sashasamsonova) 26 Вер 2018 р. о 11:37 PDT

Кендалл Дженнер в фотосессии Саши Самсоновой

Кендалл Дженнер в фотосессии Саши Самсоновой

Кендалл Дженнер в фотосессии Саши Самсоновой